तेज तूफान ने इस देश में मचा दी तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत, 124 लोग लापता

Ajay Yadav24 September 2025 - 9:13 AM
Devastating Storm :
  • टाइफून रागासा से ताइवान में भीषण तबाही
  • हुआलिएन काउंटी में झील फटने से 14 लोगों की मौत
  • झील से निकला 6 करोड़ टन पानी, गुआंगफू में बाढ़
  • 124 लोग लापता, राहत और बचाव कार्य जारी
  • 2009 के मोराकोट तूफान जैसी विनाशकारी स्थिति

Devastating Storm : ताइवान में टाइफून रागासा ने जबरदस्त तबाही मचाई है. इस तूफान की वजह से पूर्वी ताइवान के हुआलिएन काउंटी में एक झील उफान पर आ गई, जिससे कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार को हुई, जब कई दिनों तक लगातार भारी बारिश के बाद भूस्खलन से बनी झील के किनारे टूट गए और गुआंगफू बस्ती में बाढ़ आ गई.

झील से बाहर निकले 6 करोड़ टन पानी

सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूर्वी ताइवान के हुआलिएन काउंटी के लगभग 8,500 निवासियों में से करीब 60 प्रतिशत लोग अपने घरों की ऊपरी मंजिल में रह रहे हैं. बाकी अधिकांश लोग इलाके को छोड़कर रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए चले गए हैं. जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को झील में उफान के दौरान झील में मौजूद लगभग 9 करोड़ टन पानी में से करीब 6 करोड़ टन पानी बाहर निकल गया.

हुआलिएन काउंटी रागासा से सबसे ज्यादा प्रभावित

ताइवान के फायर सर्विस विभाग ने बुधवार को बताया कि टाइफून रागासा से देश के पूर्वी भाग में स्थित हुआलिएन काउंटी सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां अब तक 124 लोगों का पता नहीं चल पाया है. आपको बता दें कि साल 2009 में मोराकोट तूफान ने दक्षिणी ताइवान में भारी तबाही मचा दी थी. इस तूफान के कारण ताइवान में लगभग 700 लोगों की जान चली गई थी और अनुमानित 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था.

