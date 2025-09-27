फटाफट पढ़ें

Hemant Soren : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लद्दाख में सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए है. उन्होंने कहा कि मजबूत आवाज को दबाने के लिए षड्यंत्र हो रहे हैं.

प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक को लद्दाख पुलिस ने शुक्रवार (26 सितंबर) को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया है. इस कार्रवाई को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं.

हेमंत सोरेन ने उठाए केंद्र की मंशा पर सवाल

सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, “उम्मीद की एक और किरण सलाखों के पीछे… जल-जंगल-जमीन, भाषा-संस्कृति-अधिकार की रक्षा एवं देश के लिए समर्पित एक और मजबूत आवाज को गुमनाम बनाने के लिए किए जा रहे षड्यंत्रों पर पूरे देश की नजर है.” सोनम वांगचुक को लेह में उस घटना के दो दिन बाद गिरफ्तारी किया गया, जिसमें हुई हिंसा में चार लोगों की जान चली गई थी और 90 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

उम्मीद की एक और किरण सलाखों के पीछे…



जल – जंगल – जमीन, भाषा – संस्कृति – अधिकार की रक्षा एवं देश के लिए समर्पित एक और मजबूत आवाज को गुमनाम बनाने के लिए किए जा रहे षड्यंत्रों पर पूरे देश की नजर है। pic.twitter.com/Xi67iBvWpu — Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 26, 2025

NSA जैसी सख्त धारा लगाई गई

इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एहतियातन पूरे शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई. इसके साथ ही पुलिस ने कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त गश्त और चौकसी बढ़ा दी है, ताकि हालात नियंत्रित रह सकें. पुलिस का कहना है कि हालात बिगड़ने की बड़ी वजह वांगचुक के भाषण थे. इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और NSA जैसी सख्त धारा लगाई गई.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सोनम वांगचुक ने अपने भाषणों में अरब स्प्रिंग और नेपाल में जेन जेड द्वारा किए गए प्रदर्शनों का जिक्र किया, जिससे भीड़ भड़क उठी. मंत्रालय का कहना है कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों ने लोगों को उकसाया और हालात को और तनावपूर्ण बना दिया.

