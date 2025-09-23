फटाफट पढ़ें
Akhilesh Yadav : सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की जेल से रिहाई के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस अवसर पर बीजेपी की कड़ी आलोचना की.
सपा नेता आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि हर झूठ की एक मियाद होती है. बीजेपी को सामाजिक सौहार्द के प्रतीक लोग कभी पसंद नहीं आते.
आजम खान की रिहाई पर खुशी जताई
अखिलेश यादव ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि माननीय आजम खान जी की रिहाई उनके और उनके परिवार और हम सब के साथ-साथ, उन सब लोगों के लिए राहत और खुशी की बात है जो ‘इंसाफ’ में ऐतबार करते हैं. न्याय में विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया.
आज उन लोगों को भी सबक मिल गया है जो फर्जी मुकदमे लगाते हैं कि हर झूठ की एक मियाद होती है और हर साजिश का अंत होता है. जो लोग सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं, वे बीजेपी को कभी पसंद नहीं आते.
बीजेपी के दमन के खिलाफ आवाज उठाएंगे
माननीय आजम खान जी फिर से हर उपेक्षित, पीड़ित, दुखी, अपमानित के साथ खड़े होकर, भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों के द्वारा किये जा रहे जनता के दमन के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमेशा की तरह देश-प्रदेश की भावनात्मक एकता के प्रतीक बनकर, समाजवादी मूल्यों और सिद्धांतों के साथ, सामाजिक न्याय के संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे! इंसाफ जिंदाबाद!
