पटना में सड़क हादसे में सात लोगों की मौत

गंगा स्नान कर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु

तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को मारी टक्कर

हादसे में सात लोग गंभीर रूप से घायल

टैंकर चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी

Road Accident : पटना जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब हिलसा के मलामा गांव के लोग गंगा स्नान कर ऑटो से लौट रहे थे. रास्ते में एक तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

भीषण टक्कर में ऑटो के उड़े परखच्चे

मिली जानकारी के मुताबिक, हिलसा के मलामा गांव के लोग ऑटो में सवार होकर गंगा स्नान करने गए थे. सुबह गंगा स्नान के बाद सभी ऑटो में बैठकर लौट रहे थे. तभी उनका ऑटो शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के दनियावां के पास पहुंचा ही था कि एक तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए.

हादसे के बाद टैंकर चालक फरार

हादसे के बाद टैंकर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को पटना रेफर कर दिया गया.

पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले सभी मृतक नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के मलावा गांव के निवासी थे. पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और टैंकर चालक की तलाश तेज कर दी है.

