Bihar

पटना में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को मारी टक्कर, 7 की मौत, कई घायल

Ajay Yadav23 August 2025 - 10:34 AM
1 minute read
Road Accident :
पटना में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को मारी टक्कर, 7 की मौत, कई घायल

फटाफट पढ़ें

  • पटना में सड़क हादसे में सात लोगों की मौत
  • गंगा स्नान कर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु
  • तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को मारी टक्कर
  • हादसे में सात लोग गंभीर रूप से घायल
  • टैंकर चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी

Road Accident : पटना जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब हिलसा के मलामा गांव के लोग गंगा स्नान कर ऑटो से लौट रहे थे. रास्ते में एक तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

भीषण टक्कर में ऑटो के उड़े परखच्चे

मिली जानकारी के मुताबिक, हिलसा के मलामा गांव के लोग ऑटो में सवार होकर गंगा स्नान करने गए थे. सुबह गंगा स्नान के बाद सभी ऑटो में बैठकर लौट रहे थे. तभी उनका ऑटो शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के दनियावां के पास पहुंचा ही था कि एक तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए.

हादसे के बाद टैंकर चालक फरार

हादसे के बाद टैंकर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को पटना रेफर कर दिया गया.

पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले सभी मृतक नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के मलावा गांव के निवासी थे. पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और टैंकर चालक की तलाश तेज कर दी है.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 August 2025 - 10:34 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘लोकतंत्र चुनाव आयोग के क्रूर हमले से बच गया…’, बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बोले जयराम रमेश

‘लोकतंत्र चुनाव आयोग के क्रूर हमले से बच गया…’, बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बोले जयराम रमेश

22 August 2025 - 5:00 PM
Photo of सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘SIR प्रक्रिया में 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड भी मान्य हो’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘SIR प्रक्रिया में 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड भी मान्य हो’

22 August 2025 - 4:23 PM
Photo of ‘भारत में आतंकी हमले कराकर अब कोई बच नहीं सकेगा…’, बिहार से पाकिस्तान को सख्त संदेश

‘भारत में आतंकी हमले कराकर अब कोई बच नहीं सकेगा…’, बिहार से पाकिस्तान को सख्त संदेश

22 August 2025 - 2:38 PM
Photo of बिहार की सियासत में बड़ा धमाका: तेज प्रताप का खुलासा – कौन हैं वो 5 परिवार जो रच रहे हैं साजिश?

बिहार की सियासत में बड़ा धमाका: तेज प्रताप का खुलासा – कौन हैं वो 5 परिवार जो रच रहे हैं साजिश?

22 August 2025 - 12:22 PM
Photo of जीविका के माध्यम से महिलाएं कर रही हैं सशक्त समाज का निर्माण : बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा

जीविका के माध्यम से महिलाएं कर रही हैं सशक्त समाज का निर्माण : बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा

21 August 2025 - 8:21 PM
Photo of Bihar : ‘गानों में अश्लीलता समाधान’ विषय पर सिने संवाद कार्यक्रम का आयोजन

Bihar : ‘गानों में अश्लीलता समाधान’ विषय पर सिने संवाद कार्यक्रम का आयोजन

21 August 2025 - 8:03 PM
Photo of तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर बोला तीखा हमला, जानें क्या कहा

तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर बोला तीखा हमला, जानें क्या कहा

21 August 2025 - 10:37 AM
Photo of नवादा में तेजस्वी यादव का ऐलान, महागठबंधन की सरकार बनाएं…राहुल गांधी को बनाएंगे पीएम

नवादा में तेजस्वी यादव का ऐलान, महागठबंधन की सरकार बनाएं…राहुल गांधी को बनाएंगे पीएम

19 August 2025 - 4:19 PM
Photo of सीएम नीतीश कुमार ने 5353 अभ्यर्थियों को दिया रोजगार का सुनहरा मौका, बांटे नियुक्ति पत्र

सीएम नीतीश कुमार ने 5353 अभ्यर्थियों को दिया रोजगार का सुनहरा मौका, बांटे नियुक्ति पत्र

19 August 2025 - 2:42 PM
Photo of नवादा में राहुल गांधी का BJP नेताओं को जबरदस्त जवाब, मुस्कुराते हुए दिया ऐसा जवाब कि सब रह गए दंग

नवादा में राहुल गांधी का BJP नेताओं को जबरदस्त जवाब, मुस्कुराते हुए दिया ऐसा जवाब कि सब रह गए दंग

19 August 2025 - 12:19 PM
Back to top button