Bihar : बिहार के मुजफ्फरपुर में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मोदी ने पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों पर भारत की कार्रवाई तत्काल रोक दी थी और यह सब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर हुआ था.

राहुल गांधी ने ट्रंप की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, ट्रंप ने जो कहा कि जब भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था तो मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और कहा कि जो भी कर रहे हो, उसे 24 घंटे के भीतर बंद करो. नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे नहीं, बल्कि 5 घंटे में सब रोक दिया.

#WATCH | Muzaffarpur, Bihar | Addressing during the 'Voter Adhikar Yatra', Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Trump said today that when the war between India and Pakistan was going on, I picked up the phone and told Narendra Modi and told him to stop whatever he was doing within… pic.twitter.com/ap4ih0Ruqt — ANI (@ANI) August 27, 2025

आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि जो भारत – पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था. अमरिका ने हस्तक्षेप किया था और परमाणु युद्ध को रोकने में भी अहम भूमिका निभाई थी. ट्रंप का कहना है कि सीजफायर करवाया. इसके साथ ही व्यापार और टैरिफ की धमकी दी थी. जिसके बाद सीजफायर हुआ. उन्होंने व्यापार और टैरिफ की धमकी देकर मोदी को सीजफायर मानने के लिए मजबूर किया.

उन्होंने व्हाइट हाउस की एक बैठक में दावा किया, ‘मैंने मोदी और पाकिस्तान से बात की और कहा कि अगर तुमने युद्ध नहीं रोका तो हम कोई व्यापार समझौता नहीं करेंगे और हाई टैरिफ लगा देंगे. पांच घंटे में सब रुक गया.

यह भी पढ़ें : यूपी पीईटी 2025: परीक्षा जनपद जारी, जल्द आएंगे एडमिट कार्ड

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप