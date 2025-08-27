Bihar : बिहार के मुजफ्फरपुर में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मोदी ने पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों पर भारत की कार्रवाई तत्काल रोक दी थी और यह सब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर हुआ था.
राहुल गांधी ने ट्रंप की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, ट्रंप ने जो कहा कि जब भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था तो मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और कहा कि जो भी कर रहे हो, उसे 24 घंटे के भीतर बंद करो. नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे नहीं, बल्कि 5 घंटे में सब रोक दिया.
आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि जो भारत – पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था. अमरिका ने हस्तक्षेप किया था और परमाणु युद्ध को रोकने में भी अहम भूमिका निभाई थी. ट्रंप का कहना है कि सीजफायर करवाया. इसके साथ ही व्यापार और टैरिफ की धमकी दी थी. जिसके बाद सीजफायर हुआ. उन्होंने व्यापार और टैरिफ की धमकी देकर मोदी को सीजफायर मानने के लिए मजबूर किया.
उन्होंने व्हाइट हाउस की एक बैठक में दावा किया, ‘मैंने मोदी और पाकिस्तान से बात की और कहा कि अगर तुमने युद्ध नहीं रोका तो हम कोई व्यापार समझौता नहीं करेंगे और हाई टैरिफ लगा देंगे. पांच घंटे में सब रुक गया.
