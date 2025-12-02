विदेश

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, असिस्टेंट कमिश्नर समेत कई मौत

Khyber Pakhtunkhwa Attack
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, असिस्टेंट कमिश्नर समेत कई की मौत

Khyber Pakhtunkhwa Attack : पाकिस्तान में फिर आतंकी हमला हुआ है। एक बार फिर पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 लोगों की मौत हो गई है।

खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का उत्तर-पश्चिमी प्रांत है। कहा जा रहा है कि आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया है, जिसमें उत्तरी वजीरिस्तान के असिस्टेंट कमिश्नर सहित कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है।

आसपास के घरों को पहुंचा नुकसान

पुलिस प्रवक्ता काशिफ नवाज ने हमले पर कहा कि यह हमला इतना जोरदार था कि वलीउल्लाह की मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट के चलते आसपास बने घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक हमला बन्नू के कैंट पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ है।

खैबर पख्तूनख्वा सीएम ने की निंदा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों के मेन टारगेट पर उत्तरी वजीरिस्तान के असिस्टेंट कमिश्नर शाह वलीउल्लाह थे। पुलिस के मुताबिक आतंकियों घात लगाकर शाह की गाड़ी को निशाना बनाया था।

आतंकी हमले पर खैबर पख्तूनख्वा के सीएम मुहम्मद सोहेल अफरीदी ने बन्नू में हुए आतंकी हमले की निंदा की, वहीं इस तरह के हमले अस्वीकार हैं और पुलिस मामले पर सख्ती से निपटेगी।

