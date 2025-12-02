Pakistan Sri Lanka : वैसे तो पाकिस्तान अपने देश के लोगों का ही पेट नहीं भर पाता। अभी हाल ही में भूख से लोगों के हाल बेहाल होने की खबर सामने आई थी। एक बार पाकिस्तानियों द्वारा आटे की बोरी लूटते हुए भी वीडियो वायरल हुआ था। वहीं तमाम खबरों के बीच एक और जानकारी सामने आई है कि तूफान दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए पाकिस्तान ने राहत सामग्री भेजी थी, जो कि एक्सपायर है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि हमेशा आतंकी विचार रखने वाला पाकिस्तान कहीं एक्सपायरी फूड से लोगों को हताहत करने का इरादा तो नहीं बनाया है?

पाकिस्तान ने तूफान से प्रभावित श्रीलंका को जो राहत सामग्री भेजी थी उस फूड पैकेट पर अक्टूबर 2024 की एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी। इस राहत पैकेज में पानी, दूध पाउडर, आटा और अन्य खाद्य सामग्री शामिल थी। पाकिस्तान हाई कमीशन, श्रीलंका ने 30 नवंबर को ट्विटर/एक्स पर राहत पैकेज की तस्वीरें साझा कीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की थू-थू शुरू हो गई है।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

यूजर्स ने पाकिस्तान की इस हरकत को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने कहा कि एक्सपायर हो चुकी खाद्य सामग्री भेजना सही नहीं है। एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान ने खराब हो चुकी खाद्य सामग्री को फेंकने की बजाय श्रीलंका भेजने का विकल्प चुना। वहीं कुछ यूजर्स ने राहत पैकेज की तस्वीरें शेयर कर दावा किया कि बिस्कुट वास्तव में श्रीलंका में बने हैं, पाकिस्तान की नहीं।

दूसरे यूजर्स ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि एक ऐसा देश जो अपने नागरिकों की पेट भरने में असमर्थ है, वह बाढ़ प्रभावित देश को एक्सपायर फूड भेज रहा है। आलोचकों ने इसे बेशर्मी का उदाहरण बताया और पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।

भारत ने पाकिस्तान की खबरों को बताया फर्जी

इस बीच, भारत ने पाकिस्तान मीडिया में आई उन खबरों को फर्जी करार दिया, जिनमें दावा किया गया कि भारत ने श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजने के लिए पाकिस्तान को अपने एयरस्पेस से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने सोमवार दोपहर भारतीय समयानुसार लगभग एक बजे भारतीय एयरस्पेस का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी।

भारत ने इसे शीघ्रता से मंजूरी दे दी और सोमवार शाम 5:30 बजे आधिकारिक माध्यम से पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी। बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान आपस में एयरस्पेस का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानवीय सहायता के मामले में भारत ने राहत उड़ानों को अनुमति दी।

श्रीलंका में स्थिति और राहत प्रयास

साइक्लोन दितवाह के कारण श्रीलंका में भारी बाढ़ आई है, जिसमें अब तक 390 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए राहत पैकेज और इसकी वजह से पैदा हुए विवाद ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर ध्यान आकर्षित किया है। जबकि पाकिस्तान ने इसे एकजुटता का प्रतीक बताया, सोशल मीडिया पर बहस जारी है और जनता का नजरिया आलोचनात्मक बना हुआ है।

इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट किया है कि राहत सामग्री भेजते समय गुणवत्ता और सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। एक्सपायरी डेट और सामग्री की वास्तविकता पर सवाल उठने के बाद पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों और अंतरराष्ट्रीय छवि पर ध्यान देने की जरूरत है।

