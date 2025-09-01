फटाफट पढ़ें

अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप

9 की मौत, 25 से अधिक घायल हुए

झटके पाकिस्तान में भी महसूस हुए

सरकार ने राहत कार्य शुरू किया

हाल के महीनों में कई भूकंप आए

Afghanistan Earthquake : रविवार रात अफगानिस्तान के दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए. संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रत रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस भूकंप के कारण कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए. भूकंप के झटके अफगानिस्तान के साथ-साथ पाकिस्तान में भी महसूस किए गए.

भूकंप के बाद अब भी लोग भय और दहशत के माहौल में हैं. यह भूकंप रविवार देर रात 12.47 बजे आया, पहले 6.0 की तीव्रता का झटका महसूस किया गया, जिसके कुछ समय बाद 6.3 तीव्रता का एक और तेज झटका आया. अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत के जन स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता नकीबुल्लाह रहीमी ने बताया कि भूकंप की वजह से नौ लोगों की मौत हुई है. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

सरकार ने राहत कार्य शुरू किया

तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भूंकप को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, ”दुर्भाग्य से, आज रात आए भूकंप से हमारे कुछ पूर्वी प्रांतों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से जुटा हुआ हैं. जबकि केंद्र और आस-पास के प्रांतों से भी सहायता टीमें मौके पर पहुंच रही हैं.

28 मई को 4.7 की तीव्रता का भूकंप आया था

अफगानिस्तान में इससे पहले भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं. 28 मई को 4.7 की तीव्रता का भूकंप आया था. हालांकि उस घटना में किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली. इससे पहले 16 अप्रैल को 5.9 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था. हाल के महीनों में न सिर्फ अफगानिस्तान, बल्कि भारत, नेपाल और चीन जैसे देशों में भी भूकंप की घटनाएं सामने आई हैं.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप