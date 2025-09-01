विदेश

अफगानिस्तान में जोरदार भूकंप, 6.3 तीव्रता के झटके से 9 की मौत, कई घायल

Ajay Yadav1 September 2025 - 7:55 AM
2 minutes read
Afghanistan Earthquake :
अफगानिस्तान में जोरदार भूकंप, 6.3 तीव्रता के झटके से 9 की मौत, कई घायल

फटाफट पढ़ें

  • अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप
  • 9 की मौत, 25 से अधिक घायल हुए
  • झटके पाकिस्तान में भी महसूस हुए
  • सरकार ने राहत कार्य शुरू किया
  • हाल के महीनों में कई भूकंप आए

Afghanistan Earthquake : रविवार रात अफगानिस्तान के दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए. संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रत रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस भूकंप के कारण कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए. भूकंप के झटके अफगानिस्तान के साथ-साथ पाकिस्तान में भी महसूस किए गए.

भूकंप के बाद अब भी लोग भय और दहशत के माहौल में हैं. यह भूकंप रविवार देर रात 12.47 बजे आया, पहले 6.0 की तीव्रता का झटका महसूस किया गया, जिसके कुछ समय बाद 6.3 तीव्रता का एक और तेज झटका आया. अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत के जन स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता नकीबुल्लाह रहीमी ने बताया कि भूकंप की वजह से नौ लोगों की मौत हुई है. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

सरकार ने राहत कार्य शुरू किया

तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भूंकप को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, ”दुर्भाग्य से, आज रात आए भूकंप से हमारे कुछ पूर्वी प्रांतों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से जुटा हुआ हैं. जबकि केंद्र और आस-पास के प्रांतों से भी सहायता टीमें मौके पर पहुंच रही हैं.

28 मई को 4.7 की तीव्रता का भूकंप आया था

अफगानिस्तान में इससे पहले भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं. 28 मई को 4.7 की तीव्रता का भूकंप आया था. हालांकि उस घटना में किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली. इससे पहले 16 अप्रैल को 5.9 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था. हाल के महीनों में न सिर्फ अफगानिस्तान, बल्कि भारत, नेपाल और चीन जैसे देशों में भी भूकंप की घटनाएं सामने आई हैं.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 September 2025 - 7:55 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of इजरायल के हवाई हमले में यमन के प्रधानमंत्री की मौत, कई अन्य मंत्री और अधिकारी भी मारे गए

इजरायल के हवाई हमले में यमन के प्रधानमंत्री की मौत, कई अन्य मंत्री और अधिकारी भी मारे गए

30 August 2025 - 10:30 PM
Photo of पीएम मोदी ने जापान के प्रांत गवर्नरों से की मुलाकात, विकास और साझेदारी पर हुई चर्चा

पीएम मोदी ने जापान के प्रांत गवर्नरों से की मुलाकात, विकास और साझेदारी पर हुई चर्चा

30 August 2025 - 11:22 AM
Photo of एच-1बी वीजा प्रोग्राम पर अमेरिका में बदलाव की तैयारियां, भारतीय आईटी पेशेवरों की बढ़ी चिंता

एच-1बी वीजा प्रोग्राम पर अमेरिका में बदलाव की तैयारियां, भारतीय आईटी पेशेवरों की बढ़ी चिंता

27 August 2025 - 9:29 PM
Photo of इमरान खान के करीबी नेताओं को अदालत ने सुनाई सजा, PTI ने फैसले को बताया साजिश

इमरान खान के करीबी नेताओं को अदालत ने सुनाई सजा, PTI ने फैसले को बताया साजिश

25 August 2025 - 9:27 PM
Photo of ‘चीन खरीद रहा सबसे ज्यादा तेल, भारत LNG भी…’, रूस में अमेरिकी टैरिफ पर एस जयशंकर की प्रतिक्रिया

‘चीन खरीद रहा सबसे ज्यादा तेल, भारत LNG भी…’, रूस में अमेरिकी टैरिफ पर एस जयशंकर की प्रतिक्रिया

21 August 2025 - 6:10 PM
Photo of ‘यूक्रेन की ओर से कोई समझौता कराने नहीं जा रहा…’, पुतिन से मुलाकात से पहले बोले ट्रंप

‘यूक्रेन की ओर से कोई समझौता कराने नहीं जा रहा…’, पुतिन से मुलाकात से पहले बोले ट्रंप

15 August 2025 - 8:04 PM
Photo of ऑपरेशन सिंदूर पर ऑस्ट्रियाई रक्षा विशेषज्ञ की मुहर, IAF की कार्रवाई से पाकिस्तान को हुआ बड़ा नुकसान

ऑपरेशन सिंदूर पर ऑस्ट्रियाई रक्षा विशेषज्ञ की मुहर, IAF की कार्रवाई से पाकिस्तान को हुआ बड़ा नुकसान

14 August 2025 - 8:39 PM
Photo of अमेरिका में जन्माष्टमी से पहले हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, भारत विरोधी नारे लिखे गए

अमेरिका में जन्माष्टमी से पहले हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, भारत विरोधी नारे लिखे गए

13 August 2025 - 9:53 PM
Photo of बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर रेडियोएक्टिव सामग्री की घुसपैठ, ब्राजील से आए कंटेनरों में मिला थोरियम, रेडियम और इरिडियम

बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर रेडियोएक्टिव सामग्री की घुसपैठ, ब्राजील से आए कंटेनरों में मिला थोरियम, रेडियम और इरिडियम

12 August 2025 - 4:42 PM
Photo of अमेरिका में एक हफ्ते में दूसरा विमान हादसा, मोंटाना एयरपोर्ट पर टक्कर के बाद लगी आग

अमेरिका में एक हफ्ते में दूसरा विमान हादसा, मोंटाना एयरपोर्ट पर टक्कर के बाद लगी आग

12 August 2025 - 11:10 AM
Back to top button