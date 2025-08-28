हाइलाइट्स :-

केजरीवाल ने बीजेपी पर फर्जी केसों का आरोप लगाया.

सौरभ भारद्वाज पर ईडी की दबाव की कोशिश बताई.

कहा, देश के लिए सिर कटेगा, समझौता नहीं होगा.

दिल्ली में बीजेपी शासन को बताया फेल.

मोदी सरकार ने ट्रंप के आगे घुटने टेके – केजरीवाल.

Kejriwal Meets AAP Leaders : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पार्टी के विधायकों, पार्षदों और पूर्व प्रत्याशियों से मुलाकात कर संवाद किया. इस दौरान उन्होंने ट्रम्प के टैरिफ, फर्जी केस बनाकर आप नेताओं के उत्पीड़न और दिल्ली में बदहाल शासन व्यवस्था को लेकर भाजपा और पीएम मोदी को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि हम इस देश के लिए अपना सिर कटा देंगे, लेकिन सत्ता, पार्टी या परिवार के लिए किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे.

उन्होंने कहा कि ट्रम्प ने 50 फीसद टैरिफ लगा दिया और मोदी जी ट्रम्प के आगे घुटने टेक कर बैठे हैं. पूरा देश जानता है कि उन्होंने एक आदमी के लिए पूरे देश को गिरवी रख दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस-भाजपा के बीच गठबंधन है. भाजपा ने हमारे नेताओं को फर्जी केस में जेल भेज दिया, लेकिन नेशनल हेराल्ड जैसे मामले के बाद भी गांधी परिवार का कोई जेल नहीं गया. भाजपा ने छह माह में दिल्ली को बर्बाद करके लोगों को एहसास करा दिया कि आप की सरकार बहुत अच्छी थी.

ईडी पर लगाए गंभीर आरोप

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मंगलवार को सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी ने रेड की. सुबह करीब सवा सात बजे ईडी वाले पूरे दिन छानबीन करते रहे, बयान दर्ज किया और शाम तक इसे अंतिम रूप दे दिया. ईडी के अफसर वापस जाने को तैयार थे, लेकिन सौरभ भारद्वाज का बयान अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजा और राय मांगी. यहीं से सारी कहानी शुरू हुई और रात तीन बज गए. ईडी वाले दोबारा आए और कहा कि बयान लंबा है, इसे छोटा करें. सौरभ ने मना किया क्योंकि यह उसका बयान था. उन्होंने विस्तार से बताया कि अस्पताल निर्माण को गति देने के लिए कब-कब मीटिंग की और अफसरों को क्या दिशा-निर्देश दिए. ये सबूत उनके पक्ष में थे, लेकिन ईडी ने कहा कि जरूरत नहीं है, हटाते हैं. सौरभ ने कोई हिस्सा हटाने से इनकार किया.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी वाले दबाव बनाने लगे और अपरोक्ष रूप से गिरफ्तार करने की धमकी दी. सौरभ भी अड़े रहे और कहा कि मुझे दो साल जेल जाना है. केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के जेल से आने के बाद उन्होंने भी यह मान लिया है कि उन्हें भी जेल जाना होगा, लेकिन दो साल में जमानत भी मिलेगी. इसके बाद ईडी ने सौरभ की पत्नी को डराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि सौरभ घर में रहते ही नहीं, ले जाइए. पूरा परिवार उनके साथ खड़ा था और वे डटे रहे.

समझौते से इनकार, जनता बेवकूफ नहीं

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कहानी बताने का मकसद यह है कि जब से इंसान है, राजनीति में ऐसे मामले होते रहे हैं. पुराने जमाने में लोग मार देते थे, अब झूठे केस में जेल भिजवाते हैं. जब कोई गंदा शासक आ जाता है, तो अपने विरोधियों को जेल भिजवा देता है.

केजरीवाल ने कहा कि कई लोग समझौते की सलाह लेकर आते हैं, लेकिन समझौते की राजनीति नहीं चलती. बंद कमरे में कोई समझौता नहीं होता, जनता को सब पता चलता है. जनता बेवकूफ नहीं है. देश में चर्चा है कि मायावती, ओवैसी, कांग्रेस ने समझौता किया है. हम जनता के बीच हैं और लोग कहते हैं भाजपा ने आम आदमी पार्टी के पांच बड़े नेताओं को जेल दिया, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता जेल नहीं गया. नेशनल हेराल्ड का शोर मचा रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट फर्जी केस है. गांधी परिवार से अभी तक कोई जेल नहीं गया.

कांग्रेस और भाजपा में है गठबंधन

केजरीवाल ने सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कोर्ट में केस किया, जिससे राहुल गांधी जेल जाते, लेकिन मोदी का फोन आया कि जेल नहीं जाने देना. 2014 हरियाणा चुनाव में जमीन घोटाले के आरोप लगे, लेकिन अब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. 2जी और कोयला घोटाले के केस बंद हो गए. जनता समझती है कि कांग्रेस और भाजपा गठबंधन में हैं. हम देश के लिए आए थे, समझौते के लिए नहीं. देश के लिए समझौता करेंगे, सत्ता, पार्टी या परिवार के लिए नहीं.

उन्होंने कहा कि छह महीने से दिल्ली में भाजपा की सरकार है, जिसने शहर का बुरा हाल कर दिया है. भगवान अच्छे के लिए करता है, शायद यही दिखाना चाहता था कि आप कितने अच्छे थे. दिल्ली की जनता आप की 60-70 सीटें देने को तैयार है.

भाजपा ने दिल्ली नहीं, पूरे देश का किया बुरा हाल

केजरीवाल ने कहा कि आप के 10 साल में दिल्ली के एक भी इलाके में बिजली नहीं गई थी, सारी इंवर्टर की दुकानें बंद थीं, लेकिन इन्होंने पावर कट से दुकानें चालू रखीं. वे लुटियंस दिल्ली में रहते हैं, जहां रोज आधे-एक घंटे के लिए बिजली जाती है. प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ गई, सड़कें टूटी हैं, बारिश में दिल्ली का बुरा हाल होता है. सीवर जाम हैं, जहां पानी भिजवाया था, अब नहीं आ रहा. झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, गरीबों का जीना हराम है.

केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने 15 साल में दिल्ली का जो हाल किया, लोग हटाना चाहते थे, तब आप की सरकार बनी. भाजपा ने छह महीने में वैसा ही हाल कर दिया. जनता को भाजपा हटाने का मौका पांच साल बाद मिलेगा. भाजपा ने दिल्ली नहीं, पूरे देश का बुरा हाल किया है.

एक आदमी के लिए देश को रखा गिरवी

पूर्व सीएम ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50 फीसद टैरिफ लगाया, जिससे निर्यात बंद हो गया. कंपनियां बंद होंगी और लाखों बेरोजगार होंगे. कनाडा पर ट्रंप ने 25 फीसद टैरिफ लगाया, कनाडा ने 50 फीसद लगा दिया. यूरोपियन यूनियन ने भी दोगुना शुल्क लगाया. ट्रंप को झुकना पड़ा. मोदी ने कपास पर 11 फीसद टैरिफ खत्म कर दिया. भारत को अमेरिका के कपास पर 100 फीसद टैरिफ लगाना चाहिए था, लेकिन मोदी ने दिसंबर तक ड्यूटी शून्य कर दी. मोदी की मजबूरी है जो ट्रंप के सामने घुटने टेक रहे हैं. मोदी ने एक आदमी के लिए देश गिरवी रख दिया. ये दिन के मेहमान हैं, जिनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा.

आप नेताओं को दिया जनता के बीच रहने का निर्देश

इस दौरान केजरीवाल ने आप के विधायकों, पार्षदों और पूर्व प्रत्याशियों को जनता के बीच रहने का निर्देश दिया. भाजपा सरकार मुफ्त बिजली की सब्सिडी खत्म करने जा रही है. भाजपा को मुफ्त बिजली बहुत तकलीफ दे रही है. हमें जनता के बीच रहकर उनके सुख-दुख में काम करना है. भगवान ने यही संदेश दिया है. अगले चुनाव में फिर शासन का मौका मिलेगा.

