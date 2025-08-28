Noida High Paying Jobs : उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला नोएडा अब हाई-पेइंग नौकरियों के मामले में पूरे प्रदेश में शीर्ष पर पहुंच गया है. कॉर्पोरेट मंत्रालय, आयकर विभाग और उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में किए गए एक संयुक्त सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि नोएडा प्रदेश का ऐसा पहला शहर बन चुका है जहां सबसे अधिक वेतन देने वाली नौकरियों की उपलब्धता है. यह ट्रेंड दर्शाता है कि प्रदेश के इस हिस्से में तेजी से कॉर्पोरेट विस्तार हुआ है और वहां रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं.

पचास हजार से अधिक वेतन वाले चार लाख से अधिक लोग

सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, नोएडा में ऐसे चार लाख से अधिक लोग हैं, जो प्रति माह 50 हजार रुपये से अधिक वेतन पा रहे हैं. यह संख्या राज्य के किसी भी अन्य जिले से कहीं अधिक है. इस सूची में गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है, जहां लगभग दो लाख लोग इस सैलरी ब्रैकेट में आते हैं. इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आने वाले ये जिले न केवल रोजगार के लिहाज से अग्रणी हैं, बल्कि यहां पर जीवन स्तर और आर्थिक संभावनाएं भी कहीं अधिक विकसित हो चुकी हैं.

प्रति व्यक्ति आय में भी नोएडा अव्वल

आर्थिक प्रदर्शन के अन्य पहलुओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया आंकड़ों के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर जिला प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी सबसे आगे है. वर्ष 2024-25 में यहां की प्रति व्यक्ति आय 10.17 लाख रुपये दर्ज की गई है, जो कि बीते वर्षों की तुलना में एक बड़ी छलांग है. 2021-22 में यह 6.47 लाख रुपये और 2022-23 में 6.72 लाख रुपये थी. इन आंकड़ों से ज़ाहिर है कि जिले की आर्थिक प्रगति लगातार बढ़ रही है. लखनऊ और गाजियाबाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन नोएडा की गति सबसे तीव्र बनी हुई है.

प्रदेश की GDP में 10 फीसद से अधिक योगदान

गौतमबुद्ध नगर का उत्तर प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में योगदान भी उल्लेखनीय है. वर्तमान में इस जिले का राज्य की जीडीपी में हिस्सा 10 फीसदी से अधिक है. आईटी, कॉर्पोरेट, ऑटोमोबाइल, स्टार्टअप और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे तेज़ विकास ने नोएडा को एक मल्टी-सेक्टर बिजनेस हब के रूप में स्थापित कर दिया है. इसके चलते न केवल राज्य के भीतर से, बल्कि देशभर से युवा पेशेवर यहां नौकरियों की तलाश में आ रहे हैं, जिससे क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की मजबूती देखने को मिल रही है.

यह भी पढ़ें : केरल में बुजुर्ग दंपत्ति को ठगों ने किया साइबर अरेस्ट, लूटे 2.4 करोड़ रूपए

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप