फटाफट पढ़ें

दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका में 7.1 तीव्रता भूकंप

प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने चेतावनी जारी की

चिली में सुनामी खतरे के चलते तटवासी सतर्क

दक्षिणी फिलीपींस में कुछ घंटों में 7.4 तीव्रता भूकंप

दूसरे झटके की तीव्रता 6.8, दावाओ में महसूस

Earthquake : देश और विदेश के अलग-अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं. शनिवार तड़के 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र समुद्र की सतह से केवल 10 किलोमीटर की गहराई पर था. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, यह भूकंप दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न और अंटार्कटिका के बीच समुद्र ड्रेक पासेज क्षेत्र में आया है.

इस तेज भूकंप के बाद प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने सुनामी की चेतावनी जारी की है. चिली के लिए संभावित सुनामी खतरे का डर बना हुआ है. लोगों को समुद्री तटों से दूर रहने को कहा गया है. मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की खास सलाह दी गई है.

दक्षिणी फिलीपींस में दो शक्तिशाली भूकंप

वहीं, शुक्रवार को दक्षिणी फिलीपीन के पास एक ही क्षेत्र में कुछ घंटों के भीतर दो जोरदार भूकंप आए. पहला झटका सुबह महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 7.4 मापी गई. इसमें भूकंप में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई. वहीं, इससे भूस्खलन हुआ, अस्पतालों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा और सुनामी की चेतावनी के कारण आसपास के तटीय क्षेत्रों को खाली कराना पड़ा. हालांकि, सुनामी की चेतावनी बाद में वापस ले ली गई.

दूसरे भूकंप की तीव्रता 6.8

दूसरे भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 6.8 मापी गई. फिलीपीन के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान के प्रमुख टेरेसिटो बैकोलकोल के अनुसार, शुक्रवार को आए इस भूकंप के झटके दावाओ ओरिएंटल प्रांत के मनय शहर में महसूस किए गए. यह भूकंप फिलीपीन गर्त (ट्रेंच) में 37 किलोमीटर की गहराई पर हुई हलचल के कारण आया था.

