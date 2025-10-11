राष्ट्रीय

दक्षिणी फिलीपीन में भूकंप के तेज झटके : 7.4 और 6.8 तीव्रता, 7 की मौत, भूस्खलन और भारी नुकसान का खतरा

Ajay Yadav11 October 2025 - 8:55 AM
1 minute read
Earthquake :
दक्षिणी फिलीपीन में भूकंप के तेज झटके: 7.4 और 6.8 तीव्रता, 7 की मौत, भूस्खलन और भारी नुकसान का खतरा"

फटाफट पढ़ें

  • दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका में 7.1 तीव्रता भूकंप
  • प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने चेतावनी जारी की
  • चिली में सुनामी खतरे के चलते तटवासी सतर्क
  • दक्षिणी फिलीपींस में कुछ घंटों में 7.4 तीव्रता भूकंप
  • दूसरे झटके की तीव्रता 6.8, दावाओ में महसूस

Earthquake : देश और विदेश के अलग-अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं. शनिवार तड़के 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र समुद्र की सतह से केवल 10 किलोमीटर की गहराई पर था. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, यह भूकंप दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न और अंटार्कटिका के बीच समुद्र ड्रेक पासेज क्षेत्र में आया है.

इस तेज भूकंप के बाद प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने सुनामी की चेतावनी जारी की है. चिली के लिए संभावित सुनामी खतरे का डर बना हुआ है. लोगों को समुद्री तटों से दूर रहने को कहा गया है. मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की खास सलाह दी गई है.

दक्षिणी फिलीपींस में दो शक्तिशाली भूकंप

वहीं, शुक्रवार को दक्षिणी फिलीपीन के पास एक ही क्षेत्र में कुछ घंटों के भीतर दो जोरदार भूकंप आए. पहला झटका सुबह महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 7.4 मापी गई. इसमें भूकंप में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई. वहीं, इससे भूस्खलन हुआ, अस्पतालों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा और सुनामी की चेतावनी के कारण आसपास के तटीय क्षेत्रों को खाली कराना पड़ा. हालांकि, सुनामी की चेतावनी बाद में वापस ले ली गई.

दूसरे भूकंप की तीव्रता 6.8

दूसरे भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 6.8 मापी गई. फिलीपीन के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान के प्रमुख टेरेसिटो बैकोलकोल के अनुसार, शुक्रवार को आए इस भूकंप के झटके दावाओ ओरिएंटल प्रांत के मनय शहर में महसूस किए गए. यह भूकंप फिलीपीन गर्त (ट्रेंच) में 37 किलोमीटर की गहराई पर हुई हलचल के कारण आया था.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav11 October 2025 - 8:55 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी का भारत दौरा, काबुल में दूतावास फिर से खुलेगा, सहयोग से क्षेत्रीय शांति संभव

अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी का भारत दौरा, काबुल में दूतावास फिर से खुलेगा, सहयोग से क्षेत्रीय शांति संभव

10 October 2025 - 5:07 PM
Photo of मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पीस पुरस्कार 2025, लोकतंत्र और बच्चों की सेवा में योगदान के लिए सम्मानित

मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पीस पुरस्कार 2025, लोकतंत्र और बच्चों की सेवा में योगदान के लिए सम्मानित

10 October 2025 - 4:09 PM
Photo of “गांधीवादी या राष्ट्रविरोधी?” सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से उठे सवाल – क्या सरकार ने लद्दाख की आवाज को कुचल दिया?

“गांधीवादी या राष्ट्रविरोधी?” सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से उठे सवाल – क्या सरकार ने लद्दाख की आवाज को कुचल दिया?

7 October 2025 - 3:04 PM
Photo of एयर इंडिया फ्लाइट AI117 में इमरजेंसी सिस्टम सक्रिय, RAT डिप्लॉय के बाद सुरक्षित लैंडिंग तकनीकी जांच जारी

एयर इंडिया फ्लाइट AI117 में इमरजेंसी सिस्टम सक्रिय, RAT डिप्लॉय के बाद सुरक्षित लैंडिंग तकनीकी जांच जारी

5 October 2025 - 3:14 PM
Photo of गाजा में शांति प्रयासों पर पीएम मोदी ने ट्रंप की सराहना की, कहा- भारत हर कोशिश का समर्थन करेगा

गाजा में शांति प्रयासों पर पीएम मोदी ने ट्रंप की सराहना की, कहा- भारत हर कोशिश का समर्थन करेगा

4 October 2025 - 8:52 AM
Photo of वायुसेना प्रमुख का खुलासा: ऑपरेशन सिंदूर में कई पाकिस्तानी विमान व ठिकाने तबाह, खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रहार संभव

वायुसेना प्रमुख का खुलासा: ऑपरेशन सिंदूर में कई पाकिस्तानी विमान व ठिकाने तबाह, खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रहार संभव

3 October 2025 - 10:33 PM
Photo of भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

2 October 2025 - 8:31 PM
Photo of विजयदशमी पर बोले मोहन भागवत : हिंसक प्रदर्शनों से नहीं मिलता समाधान, पड़ोसी देशों की अस्थिरता पर जताई चिंता

विजयदशमी पर बोले मोहन भागवत : हिंसक प्रदर्शनों से नहीं मिलता समाधान, पड़ोसी देशों की अस्थिरता पर जताई चिंता

2 October 2025 - 12:28 PM
Photo of लाल बहादुर शास्त्री : सादगी और साहस के प्रतीक, ‘जय जवान-जय किसान’ के जनक की जयंती

लाल बहादुर शास्त्री : सादगी और साहस के प्रतीक, ‘जय जवान-जय किसान’ के जनक की जयंती

2 October 2025 - 11:38 AM
Photo of “दशहरा 2025 : शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विशेष उपाय – जानिए बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार कैसे मनाएं”

“दशहरा 2025 : शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विशेष उपाय – जानिए बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार कैसे मनाएं”

2 October 2025 - 8:09 AM
Back to top button