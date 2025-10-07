Punjabराज्य

पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा और PSPCL टीम नवीकरणीय ऊर्जा विकास बैठक में निवेशकों और डेवलपर्स के साथ बातचीत करते हुए.

Punjab Renewable Energy Investment : पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने इन्वेस्ट पंजाब के साथ मिलकर चंडीगढ़ में एक विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें देश की 30 प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों और डेवलपर्स ने हिस्सा लिया. इस बैठक का मकसद राज्य में आने वाले सौर और नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में अधिकतम निवेश और भागीदारी को बढ़ावा देना था.

सरकार का निवेशक-अनुकूल रवैया

बैठक में पंजाब के बिजली, उद्योग और निवेश प्रोत्साहन मंत्री संजीव अरोड़ा मुख्य अतिथि थे. उन्होंने डेवलपर्स को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर संभव सहयोग देगी. मंत्री ने कहा कि पंजाब स्वच्छ, हरित और किफायती ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह तैयार है, ताकि उपभोक्ताओं को भरोसेमंद और उच्च-गुणवत्ता वाली बिजली मिलती रहे.

पारदर्शी और कुशल नीतियां

PSPCL और पंजाब सरकार ने डेवलपर्स को नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों, निवेश प्रक्रियाओं और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी. बैठक में टेंडरों में सीलिंग टैरिफ हटाने और ट्रांसमिशन लाइनों के सर्वेक्षण में सहायता देने का भरोसा भी दिया गया, ताकि परियोजनाएँ समय पर शुरू हो सकें.

सतत विकास और हरित भविष्य

बैठक में निवेशकों और डेवलपर्स ने सुझाव दिए कि प्रक्रियाओं को और सरल और सुचारू बनाया जाए. PSPCL ने इसके लिए एक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्लेटफॉर्म का आश्वासन दिया. इस पहल से न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि राज्य में रोजगार और नवाचार को भी प्रोत्साहन मिलेगा. पंजाब सरकार और PSPCL का साझा लक्ष्य है कि राज्य में एक सशक्त नवीकरणीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो और पंजाब का भविष्य स्वच्छ, हरित और उज्जवल बने.

