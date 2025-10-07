Punjabराज्य

रोशन पंजाब: पंजाब में बिजली कटौती का अंत, हर घर और खेत होगा जगमग

Roshan Punjab scheme
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ‘रोशन पंजाब’ योजना का निरीक्षण करते हुए, जो राज्य में 24 घंटे सस्ती और लगातार बिजली सुनिश्चित करेगी.

Roshan Punjab scheme : पंजाब में अब बिजली कटौती का झंझट खत्म होने जा रहा है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने ‘रोशन पंजाब’ योजना की शुरुआत की है. इसके तहत पूरे राज्य में अगले साल तक 24 घंटे लगातार और सस्ती बिजली देने का वादा किया गया है. यह सिर्फ योजना नहीं, बल्कि हर घर, हर खेत और हर उद्योग को रोशन करने का मिशन है.

5,000 करोड़ का निवेश और बिजली व्यवस्था का सुधार

सरकार ने इस योजना के लिए 5,000 करोड़ का निवेश किया है, जो पंजाब के इतिहास में बिजली क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा खर्च है. इसका उद्देश्य पूरे बिजली सिस्टम को नई ताकत देना और हर गांव व शहर तक बिना रुकावट बिजली पहुंचाना है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब न कोई फैक्ट्री बिजली के इंतज़ार में रुकेगी, न किसान अंधेरे में रहेगा. हर घर को 24 घंटे बिजली मिलेगी और वह भी सस्ती दरों पर.

बिजली उत्पादन और आपूर्ति की मजबूती

इस योजना की निगरानी बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा कर रहे हैं, जबकि PSPCL के चेयरमैन अजय कुमार सिन्हा और उनकी टीम दिन-रात मेहनत कर रही हैं. पच्छवाड़ा खदान से कोयले की लंबी अवधि की सप्लाई सुनिश्चित की गई है और GVK थर्मल प्लांट को सरकार के अधीन कर लिया गया है. इन कदमों से बिजली उत्पादन पर पूरा नियंत्रण पंजाब सरकार के पास रहेगा और इसका लाभ सीधे जनता को मिलेगा.

सबस्टेशन, तार और सुरक्षा सुधार

पूरे पंजाब में नई तारें बिछाई जा रही हैं, पुराने सबस्टेशन ठीक किए जा रहे हैं और नए सबस्टेशन बनाए जा रहे हैं. इससे वोल्टेज की समस्या कम होगी, बिजली कट कम होंगे और खराबी आने पर बिजली जल्दी बहाल होगी. शहरी इलाकों में 13 नगर निगमों में विशेष परियोजना शुरू की गई है. इसके तहत खंभों से गैर-बिजली के तार हटाए जा रहे हैं, लटकी हुई लाइनें ठीक की जा रही हैं और खुले मीटर बॉक्स बंद किए जा रहे हैं.

जनता की सुविधा के लिए मोहाली में नया कॉल सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें 180 सीटें हैं. यह 1912 हेल्पलाइन को और मज़बूत बनाएगा ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके.

रोशन पंजाब का मकसद

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ‘रोशन पंजाब’ योजना का असली मकसद जनता को भरोसेमंद, सस्ती और लगातार बिजली देना है. यह सिर्फ बिजली की बात नहीं, बल्कि पंजाब के उज्जवल भविष्य की नींव है. अब पंजाब का हर घर, हर खेत और हर उद्योग सचमुच रोशन होगा.

