Punjabराज्य

ईजी रजिस्ट्री: पंजाब में जायदाद रजिस्ट्रेशन का नया युग, भ्रष्टाचार और देरी को किया समाप्त

Amzad Khan7 October 2025 - 5:50 PM
1 minute read
Easy Registry Punjab
पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ईज़ी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत तेज़ और पारदर्शी जायदाद रजिस्ट्रेशन की सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए

Easy Registry Punjab : पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि हाल ही में शुरू किया गया ईजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट नागरिकों को जायदाद के रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार-मुक्त और सरल सेवाएँ उपलब्ध करवा रहा है. इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दस्तावेज़ों की ऑनलाइन जांच, वीआईपी कल्चर खत्म करना और डीड ड्राफ्टिंग के लिए डोर-स्टेप डिलीवरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

ऑनलाइन अपडेट और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

मंत्री ने कहा कि अब आवेदकों को प्रक्रिया के हर चरण में व्हाट्सएप पर स्वचालित अपडेट मिलते हैं. इसके साथ ही रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों की शिकायत करने के लिए सीधा ऑनलाइन लिंक उपलब्ध है, जिसका निपटारा संबंधित डिप्टी कमिश्नर करेंगे. 48 घंटों के भीतर सब-रजिस्ट्रार द्वारा सेल डीड की जांच पूरी की जाती है और सभी आपत्तियों की निगरानी डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम द्वारा की जाती है.

पहले आओ, पहले पाओ: समान अवसर

ईज़ी रजिस्ट्री में पहले आओ, पहले पाओ का सिद्धांत लागू किया गया है. इसका मतलब है कि किसी भी तरह के पक्षपात या एकाधिकार की संभावना खत्म हो गई है. अब नागरिक अपने ज़िले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज़ पंजीकृत करवा सकते हैं और सेवा केंद्रों में पेशेवर मदद भी प्राप्त कर सकते हैं.

ड्राफ्ट माय डीड और एकीकृत टोकन प्रणाली

नागरिक अब ड्राफ्ट माय डीड’ मॉड्यूल से ऑनलाइन सेल डीड तैयार कर सकते हैं या 550 रुपये शुल्क पर सेवा केंद्र काउंटर पर पेशेवरों से मदद ले सकते हैं. इसके अलावा, हेल्पलाइन 1076 से डोर-स्टेप डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है. सभी भुगतान अब 25 बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं. एक एकीकृत टोकन प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है, जो अपॉइंटमेंट और पूर्ण दस्तावेज़ वाले नागरिकों को प्राथमिकता देती है और अनावश्यक देरी नहीं होने देती. इस प्रणाली से पंजाब में जायदाद रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता, कुशलता और नागरिक सुविधा का नया युग शुरू हो गया है.

यह भी पढ़ें : Guru Tegh Bahadur Ji का 350वां शहादत दिवस: श्री आनंदपुर साहिब में भव्य तीन दिवसीय उत्सव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan7 October 2025 - 5:50 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

7 October 2025 - 7:09 PM
Photo of रोशन पंजाब: पंजाब में बिजली कटौती का अंत, हर घर और खेत होगा जगमग

रोशन पंजाब: पंजाब में बिजली कटौती का अंत, हर घर और खेत होगा जगमग

7 October 2025 - 6:29 PM
Photo of Guru Tegh Bahadur Ji का 350वां शहादत दिवस: श्री आनंदपुर साहिब में भव्य तीन दिवसीय उत्सव

Guru Tegh Bahadur Ji का 350वां शहादत दिवस: श्री आनंदपुर साहिब में भव्य तीन दिवसीय उत्सव

7 October 2025 - 3:52 PM
Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 219वें दिन 72 नशा तस्कर गिरफ्तार, 1.4 किलो हेरोइन और 9.2 लाख की ड्रग मनी बरामद

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 219वें दिन 72 नशा तस्कर गिरफ्तार, 1.4 किलो हेरोइन और 9.2 लाख की ड्रग मनी बरामद

7 October 2025 - 3:39 PM
Photo of पंजाब के तरन तारन में 21 अक्तूबर तक नामांकन, 11 नवंबर को उपचुनाव, चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू की

पंजाब के तरन तारन में 21 अक्तूबर तक नामांकन, 11 नवंबर को उपचुनाव, चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू की

7 October 2025 - 3:17 PM
Photo of भगवंत मान का बड़ा ऐलान, गुरु तेग बहादर जी का शहादत दिवस बनेगा ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस’, पंजाब में होंगे ऐतिहासिक जश्न

भगवंत मान का बड़ा ऐलान, गुरु तेग बहादर जी का शहादत दिवस बनेगा ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस’, पंजाब में होंगे ऐतिहासिक जश्न

7 October 2025 - 2:57 PM
Photo of पंजाब रोडवेज सुपरिंटेंडेंट 40,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

पंजाब रोडवेज सुपरिंटेंडेंट 40,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

7 October 2025 - 2:47 PM
Photo of पंजाब में खजाना एवं लेखा विभाग के सुधारों से जवाबदेही और पारदर्शिता को मिला नया आयाम : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

पंजाब में खजाना एवं लेखा विभाग के सुधारों से जवाबदेही और पारदर्शिता को मिला नया आयाम : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

7 October 2025 - 2:18 PM
Photo of पंजाब में हर जरूरतमंद छात्र तक पहुंचेगी छात्रवृत्ति, 267 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि जारी

पंजाब में हर जरूरतमंद छात्र तक पहुंचेगी छात्रवृत्ति, 267 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि जारी

7 October 2025 - 12:47 PM
Photo of लुधियाना में सारस मेला 2025 का भव्य आगाज़, 22 राज्यों की संस्कृति और 1000 से अधिक कारीगरों की भागीदारी

लुधियाना में सारस मेला 2025 का भव्य आगाज़, 22 राज्यों की संस्कृति और 1000 से अधिक कारीगरों की भागीदारी

7 October 2025 - 10:20 AM
Back to top button