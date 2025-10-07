Easy Registry Punjab : पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि हाल ही में शुरू किया गया ईजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट नागरिकों को जायदाद के रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार-मुक्त और सरल सेवाएँ उपलब्ध करवा रहा है. इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दस्तावेज़ों की ऑनलाइन जांच, वीआईपी कल्चर खत्म करना और डीड ड्राफ्टिंग के लिए डोर-स्टेप डिलीवरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

ऑनलाइन अपडेट और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

मंत्री ने कहा कि अब आवेदकों को प्रक्रिया के हर चरण में व्हाट्सएप पर स्वचालित अपडेट मिलते हैं. इसके साथ ही रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों की शिकायत करने के लिए सीधा ऑनलाइन लिंक उपलब्ध है, जिसका निपटारा संबंधित डिप्टी कमिश्नर करेंगे. 48 घंटों के भीतर सब-रजिस्ट्रार द्वारा सेल डीड की जांच पूरी की जाती है और सभी आपत्तियों की निगरानी डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम द्वारा की जाती है.

पहले आओ, पहले पाओ: समान अवसर

ईज़ी रजिस्ट्री में पहले आओ, पहले पाओ का सिद्धांत लागू किया गया है. इसका मतलब है कि किसी भी तरह के पक्षपात या एकाधिकार की संभावना खत्म हो गई है. अब नागरिक अपने ज़िले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज़ पंजीकृत करवा सकते हैं और सेवा केंद्रों में पेशेवर मदद भी प्राप्त कर सकते हैं.

ड्राफ्ट माय डीड और एकीकृत टोकन प्रणाली

नागरिक अब ‘ड्राफ्ट माय डीड’ मॉड्यूल से ऑनलाइन सेल डीड तैयार कर सकते हैं या 550 रुपये शुल्क पर सेवा केंद्र काउंटर पर पेशेवरों से मदद ले सकते हैं. इसके अलावा, हेल्पलाइन 1076 से डोर-स्टेप डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है. सभी भुगतान अब 25 बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं. एक एकीकृत टोकन प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है, जो अपॉइंटमेंट और पूर्ण दस्तावेज़ वाले नागरिकों को प्राथमिकता देती है और अनावश्यक देरी नहीं होने देती. इस प्रणाली से पंजाब में जायदाद रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता, कुशलता और नागरिक सुविधा का नया युग शुरू हो गया है.

