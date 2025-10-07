Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom : पंजाब के शिक्षा मंत्री S. Harjot Singh Bains ने जानकारी दी कि 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस को यादगार बनाने के लिए संपूर्ण तैयारियाँ जोरों पर हैं. मंत्री ने कहा कि राज्य में चार बड़े नागर कीर्तन की तैयारियों की पूरी जांच 8 नवंबर से शुरू की जाएगी. इसमें सड़क विकास, व्यवस्थापन और लॉजिस्टिक हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा.

गुरु साहिब जी के संदेश का भव्य उत्सव

मंत्री ने कहा कि यह भव्य आयोजन गुरु साहिब जी के “हिंद दी चादर” बलिदान को याद करने और उनके इंसानियत, मानवाधिकार और धर्मनिरपेक्षता के संदेश को लोगों तक पहुँचाने का मौका है. इस दौरान सभी जिलों के उपायुक्त, स्थानीय विधायक और संत महापुरुषों के साथ समन्वय किया जाएगा ताकि कार्यक्रम बिलकुल सफल हो.

कार्यक्रमों की रूपरेखा:

25 अक्टूबर: दिल्ली के गुरुद्वारा सीस गंज साहिब में अरदास, और उसी शाम रकाब गंज साहिब में कीर्तन दरबार.

राज्य भर के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में गुरु साहिब जी के जीवन, शिक्षाओं और शहादत पर सेमिनार और कार्यक्रम.

1 से 18 नवंबर: पूरे पंजाब में लाइट और साउंड शो, गुरु साहिब जी और उनके भक्त शिष्यों भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला की जिंदगी को दिखाने के लिए.

130 प्रमुख चरण छोह स्थलों पर कीर्तन दरबार.

चार नगर कीर्तन 19 से 22 नवंबर तक अलग-अलग मार्गों से होकर श्री आनंदपुर साहिब में मिलेंगे.

श्री आनंदपुर साहिब में तीन दिवसीय उत्सव

मुख्य समारोह 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होंगे. 11,000 श्रद्धालुओं के लिए “चक्क नानकी” टेंट सिटी बनाई जाएगी. पहले दिन अकंड पाठ, सर्वधर्म सम्मेलन, प्रदर्शनी और ड्रोन शो होंगे, जबकि शाम को कीर्तन दरबार और “शहादत दी लौ” से शहर जगमगाएगा. अगले दिन नगर कीर्तन ‘सिस भेट’ और विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा. अंतिम दिन भोग, हिम्मत वाले कीर्तन, रक्तदान शिविर, पौधरोपण अभियान और अंगदान कार्यक्रम होंगे.

S. Harjot Singh Bains ने कहा कि गुरु साहिब जी का बलिदान सभी के लिए इंसानियत, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता का संदेश है. उनका जीवन और शहादत हमें सिखाती है कि विश्वास में अडिग रहना और सभी के विश्वास का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है.

