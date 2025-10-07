Punjabराज्य

Guru Tegh Bahadur Ji का 350वां शहादत दिवस: श्री आनंदपुर साहिब में भव्य तीन दिवसीय उत्सव

Amzad Khan7 October 2025 - 3:52 PM
2 minutes read
Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom
श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस के भव्य तीन दिवसीय उत्सव की तैयारियों का अवलोकन करते हुए पंजाब शिक्षा मंत्री S. Harjot Singh Bains

Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom : पंजाब के शिक्षा मंत्री S. Harjot Singh Bains ने जानकारी दी कि 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस को यादगार बनाने के लिए संपूर्ण तैयारियाँ जोरों पर हैं. मंत्री ने कहा कि राज्य में चार बड़े नागर कीर्तन की तैयारियों की पूरी जांच 8 नवंबर से शुरू की जाएगी. इसमें सड़क विकास, व्यवस्थापन और लॉजिस्टिक हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा.

गुरु साहिब जी के संदेश का भव्य उत्सव

मंत्री ने कहा कि यह भव्य आयोजन गुरु साहिब जी के “हिंद दी चादर” बलिदान को याद करने और उनके इंसानियत, मानवाधिकार और धर्मनिरपेक्षता के संदेश को लोगों तक पहुँचाने का मौका है. इस दौरान सभी जिलों के उपायुक्त, स्थानीय विधायक और संत महापुरुषों के साथ समन्वय किया जाएगा ताकि कार्यक्रम बिलकुल सफल हो.

कार्यक्रमों की रूपरेखा:

  • 25 अक्टूबर: दिल्ली के गुरुद्वारा सीस गंज साहिब में अरदास, और उसी शाम रकाब गंज साहिब में कीर्तन दरबार.
  • राज्य भर के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में गुरु साहिब जी के जीवन, शिक्षाओं और शहादत पर सेमिनार और कार्यक्रम.
  • 1 से 18 नवंबर: पूरे पंजाब में लाइट और साउंड शो, गुरु साहिब जी और उनके भक्त शिष्यों भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला की जिंदगी को दिखाने के लिए.
  • 130 प्रमुख चरण छोह स्थलों पर कीर्तन दरबार.
  • चार नगर कीर्तन 19 से 22 नवंबर तक अलग-अलग मार्गों से होकर श्री आनंदपुर साहिब में मिलेंगे.

श्री आनंदपुर साहिब में तीन दिवसीय उत्सव

मुख्य समारोह 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होंगे. 11,000 श्रद्धालुओं के लिए “चक्क नानकी” टेंट सिटी बनाई जाएगी. पहले दिन अकंड पाठ, सर्वधर्म सम्मेलन, प्रदर्शनी और ड्रोन शो होंगे, जबकि शाम को कीर्तन दरबार और “शहादत दी लौ” से शहर जगमगाएगा. अगले दिन नगर कीर्तन ‘सिस भेट’ और विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा. अंतिम दिन भोग, हिम्मत वाले कीर्तन, रक्तदान शिविर, पौधरोपण अभियान और अंगदान कार्यक्रम होंगे.

S. Harjot Singh Bains ने कहा कि गुरु साहिब जी का बलिदान सभी के लिए इंसानियत, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता का संदेश है. उनका जीवन और शहादत हमें सिखाती है कि विश्वास में अडिग रहना और सभी के विश्वास का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है.

यह भी पढ़ें : पंजाब के तरन तारन में 21 अक्तूबर तक नामांकन, 11 नवंबर को उपचुनाव, चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू की

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan7 October 2025 - 3:52 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

7 October 2025 - 7:09 PM
Photo of रोशन पंजाब: पंजाब में बिजली कटौती का अंत, हर घर और खेत होगा जगमग

रोशन पंजाब: पंजाब में बिजली कटौती का अंत, हर घर और खेत होगा जगमग

7 October 2025 - 6:29 PM
Photo of ईजी रजिस्ट्री: पंजाब में जायदाद रजिस्ट्रेशन का नया युग, भ्रष्टाचार और देरी को किया समाप्त

ईजी रजिस्ट्री: पंजाब में जायदाद रजिस्ट्रेशन का नया युग, भ्रष्टाचार और देरी को किया समाप्त

7 October 2025 - 5:50 PM
Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 219वें दिन 72 नशा तस्कर गिरफ्तार, 1.4 किलो हेरोइन और 9.2 लाख की ड्रग मनी बरामद

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 219वें दिन 72 नशा तस्कर गिरफ्तार, 1.4 किलो हेरोइन और 9.2 लाख की ड्रग मनी बरामद

7 October 2025 - 3:39 PM
Photo of पंजाब के तरन तारन में 21 अक्तूबर तक नामांकन, 11 नवंबर को उपचुनाव, चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू की

पंजाब के तरन तारन में 21 अक्तूबर तक नामांकन, 11 नवंबर को उपचुनाव, चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू की

7 October 2025 - 3:17 PM
Photo of भगवंत मान का बड़ा ऐलान, गुरु तेग बहादर जी का शहादत दिवस बनेगा ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस’, पंजाब में होंगे ऐतिहासिक जश्न

भगवंत मान का बड़ा ऐलान, गुरु तेग बहादर जी का शहादत दिवस बनेगा ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस’, पंजाब में होंगे ऐतिहासिक जश्न

7 October 2025 - 2:57 PM
Photo of पंजाब रोडवेज सुपरिंटेंडेंट 40,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

पंजाब रोडवेज सुपरिंटेंडेंट 40,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

7 October 2025 - 2:47 PM
Photo of पंजाब में खजाना एवं लेखा विभाग के सुधारों से जवाबदेही और पारदर्शिता को मिला नया आयाम : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

पंजाब में खजाना एवं लेखा विभाग के सुधारों से जवाबदेही और पारदर्शिता को मिला नया आयाम : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

7 October 2025 - 2:18 PM
Photo of पंजाब में हर जरूरतमंद छात्र तक पहुंचेगी छात्रवृत्ति, 267 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि जारी

पंजाब में हर जरूरतमंद छात्र तक पहुंचेगी छात्रवृत्ति, 267 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि जारी

7 October 2025 - 12:47 PM
Photo of लुधियाना में सारस मेला 2025 का भव्य आगाज़, 22 राज्यों की संस्कृति और 1000 से अधिक कारीगरों की भागीदारी

लुधियाना में सारस मेला 2025 का भव्य आगाज़, 22 राज्यों की संस्कृति और 1000 से अधिक कारीगरों की भागीदारी

7 October 2025 - 10:20 AM
Back to top button