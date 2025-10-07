फटाफट पढ़ें

तरन तारन उपचुनाव की घोषणा की गई

अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी

नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है

मतदान 11 और परिणाम 14 नवंबर को हैं

19-20 अक्टूबर को नामांकन नहीं होंगे

Punjab News : भारत चुनाव आयोग ने पंजाब की 21-तरन तारन विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही तरन तारन जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है.

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव के लिए जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार 13 अक्तूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी, उन्होंने बताया कि नामांकन भरने की अंतिम तिथि 21 अक्तूबर होगी और नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्तूबर को की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अक्तूबर 2025 तय की गई है.

13 से 21 अक्तूबर तक भरे जाएंगे नामांकन

सिबिन सी ने बताया कि 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर 2025 को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि नामांकन पत्र 13 अक्तूबर से लेकर 21 अक्तूबर तक किसी भी कार्य दिवस में भरे जा सकते हैं. केवल 19 अक्तूबर रविवार और 20 अक्तूबर दीवाली को अवकाश रहेगा, इन दिनों नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे.

