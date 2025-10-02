राष्ट्रीय

भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Anup Tiwari2 October 2025 - 8:31 PM
2 minutes read
India China Flights
अक्टूबर के अंत से शुरू होंगी उड़ानें (फाइल फोटो)

हाइलाइट्स :-

  • भारत-चीन फ्लाइट्स अक्टूबर से फिर शुरू.
  • दिल्ली-कोलकाता से गुआंगझू तक सीधी उड़ान.
  • विदेश मंत्रालय ने बहाली की पुष्टि की.

India China Flights : भारत और चीन के बीच स्थगित की गई सीधी उड़ान सेवाएं अब एक बार फिर से बहाल की जा रही हैं. केंद्र सरकार ने गुरुवार को घोषणा करते हुए बताया कि यह सेवाएं अक्टूबर 2025 के अंत तक शुरू हो सकती हैं. नागरिक उड्डयन स्तर पर चली लगातार वार्ताओं के बाद दोनों देशों के बीच इस फैसले पर सहमति बनी है. यह कदम द्विपक्षीय संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य करने की दिशा में एक अहम संकेत माना जा रहा है.

कोलकाता से गुआंगझू के बीच इंडिगो शुरू करेगा उड़ानें

इसी कड़ी में निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने जानकारी दी है कि वह 26 अक्टूबर 2025 से चीन के लिए सीधी उड़ानें शुरू कर देगी. कंपनी दिल्ली और कोलकाता से गुआंगझू के लिए प्रतिदिन नॉन-स्टॉप उड़ानें संचालित करेगी. टिकटों की बुकिंग 3 अक्टूबर 2025 से इंडिगो की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से शुरू की जा सकेगी.

पिछले पांच सालों से बंद है सेवा

यह उल्लेखनीय है कि 2020 में कोविड-19 महामारी फैलने के बाद भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें पूरी तरह बंद कर दी गई थीं. बाद में गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़पों के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव और बढ़ गया, और इसके चलते हवाई सेवाएं पुनः शुरू नहीं हो पाईं. अब लगभग पांच साल बाद यह सेवाएं फिर से बहाल की जा रही हैं.

रणनीतिक महत्व रखता है यह निर्णय

विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस साल की शुरुआत से भारत और चीन के नागरिक उड्डयन विभागों के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत जारी थी. इन चर्चाओं में मुख्य रूप से सीधी उड़ानों को दोबारा शुरू करने और एक अद्यतन हवाई सेवा समझौते पर फोकस रहा.

विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय न केवल भारत-चीन संबंधों को नई दिशा दे सकता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी रणनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है. अमेरिका की प्रतिक्रिया इस घटनाक्रम पर खास तौर पर अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह साझेदारी क्षेत्रीय कूटनीति में नए संकेत भेजती है.

यह भी पढ़ें : विजयदशमी पर बोले मोहन भागवत : हिंसक प्रदर्शनों से नहीं मिलता समाधान, पड़ोसी देशों की अस्थिरता पर जताई चिंता

