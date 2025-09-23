फटाफट पढ़ें
- राहुल ने बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया
- वोट चोरी से युवाओं को नौकरी नहीं मिलती
- बीजेपी पर चुनाव में धोखा देने का आरोप
- मोदी सरकार ने युवाओं की उम्मीदें तोड़ीं
- देश को बेरोजगारी से मुक्त करना जरूरी
Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा कि जब तक देश में चुनाव विष्पक्ष तरीके से नहीं होंगे और वोटों की चोरी होती रहेगी, तब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा और भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर हिंदी में पोस्ट करते हुए लिखा कि आज के समय में भारत के युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जो सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी हुई है.
बेरोजगारी बढ़ने की जिम्मेदार बीजेपी
राहुल गांधी ने कहा, ‘जब कोई सरकार जनता का भरोसा जीतकर सत्ता में आती है, तो उसका पहला कर्तव्य युवाओं को रोजगार और अवसर उपलब्ध कराना होता है. लेकिन बीजेपी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतती. वे सत्ता में बने रहने के लिए वोट चुराते हैं और संस्थाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं,’ उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया ठप हो गई है, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और हर भर्ती घोटाले की कहानियां भ्रष्टाचार से जुड़ी होती हैं.
मोदी सरकार पर राहुल गांधी का आरोप
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘देश के युवा मेहनत करते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन मोदी जी का ध्यान केवल अपनी पीआर पर है, कभी मशहूर हस्तियों से अपनी तारीफ करवाने में, तो कभी बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में. सरकार की पहचान अब युवाओं की उम्मीदें तोड़ने और उन्हें हताश करने वाली बन चुकी है.’ उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया जिसमें एक तरफ नौकरी की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी को पौधारोपण करते, मोर को दाना खिलाते और योग करते दिखाया गया है. राहुल गांधी ने कहा, ‘सच्ची देशभक्ति अब भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त कराने में है.
