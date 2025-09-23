राष्ट्रीय

राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला : वोट चोरी और बेरोजगारी एक-दूसरे से जुड़े, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे युवा

Ajay Yadav23 September 2025 - 3:01 PM
2 minutes read
Rahul Gandhi :
राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला : वोट चोरी और बेरोजगारी एक-दूसरे से जुड़े, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे युवा

फटाफट पढ़ें

  • राहुल ने बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया
  • वोट चोरी से युवाओं को नौकरी नहीं मिलती
  • बीजेपी पर चुनाव में धोखा देने का आरोप
  • मोदी सरकार ने युवाओं की उम्मीदें तोड़ीं
  • देश को बेरोजगारी से मुक्त करना जरूरी

Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा कि जब तक देश में चुनाव विष्पक्ष तरीके से नहीं होंगे और वोटों की चोरी होती रहेगी, तब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा और भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर हिंदी में पोस्ट करते हुए लिखा कि आज के समय में भारत के युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जो सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी हुई है.

बेरोजगारी बढ़ने की जिम्मेदार बीजेपी

राहुल गांधी ने कहा, ‘जब कोई सरकार जनता का भरोसा जीतकर सत्ता में आती है, तो उसका पहला कर्तव्य युवाओं को रोजगार और अवसर उपलब्ध कराना होता है. लेकिन बीजेपी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतती. वे सत्ता में बने रहने के लिए वोट चुराते हैं और संस्थाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं,’ उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया ठप हो गई है, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और हर भर्ती घोटाले की कहानियां भ्रष्टाचार से जुड़ी होती हैं.

मोदी सरकार पर राहुल गांधी का आरोप

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘देश के युवा मेहनत करते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन मोदी जी का ध्यान केवल अपनी पीआर पर है, कभी मशहूर हस्तियों से अपनी तारीफ करवाने में, तो कभी बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में. सरकार की पहचान अब युवाओं की उम्मीदें तोड़ने और उन्हें हताश करने वाली बन चुकी है.’ उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया जिसमें एक तरफ नौकरी की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी को पौधारोपण करते, मोर को दाना खिलाते और योग करते दिखाया गया है. राहुल गांधी ने कहा, ‘सच्ची देशभक्ति अब भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त कराने में है.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 September 2025 - 3:01 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of EPFO नियमों में बदलाव की तैयारी, पीएफ निकासी को लेकर मिल सकती है ज्यादा छूट

EPFO नियमों में बदलाव की तैयारी, पीएफ निकासी को लेकर मिल सकती है ज्यादा छूट

23 September 2025 - 5:21 PM
Photo of तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, पूर्व मुख्यमंत्री की मूर्ति लगाने से संबंधित याचिका खारिज

तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, पूर्व मुख्यमंत्री की मूर्ति लगाने से संबंधित याचिका खारिज

23 September 2025 - 4:18 PM
Photo of पीड़ित जैसा महसूस ना करें… H-1B वीजा और टैरिफ पर बोले शशि थरूर

पीड़ित जैसा महसूस ना करें… H-1B वीजा और टैरिफ पर बोले शशि थरूर

23 September 2025 - 8:00 AM
Photo of ED के रडार पर युवराज और उथप्पा, सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए भेजा समन

ED के रडार पर युवराज और उथप्पा, सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए भेजा समन

22 September 2025 - 10:01 PM
Photo of प्रो. बाल चंद्र यादव ने बढ़ाया BBAU और देश का मान, लगातार पांचवीं बार टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल

प्रो. बाल चंद्र यादव ने बढ़ाया BBAU और देश का मान, लगातार पांचवीं बार टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल

22 September 2025 - 5:32 PM
Photo of एअर इंडिया एक्सप्रेस में हाइजैक की कोशिश नाकाम, पायलट ने बचाई 163 यात्रियों की जान, जानें कैसे ?

एअर इंडिया एक्सप्रेस में हाइजैक की कोशिश नाकाम, पायलट ने बचाई 163 यात्रियों की जान, जानें कैसे ?

22 September 2025 - 5:26 PM
Photo of नवरात्रि पर सरकार का तोहफा : GST 2.0 से खाने-पीने और पढ़ाई की चीजों पर भारी बचत

नवरात्रि पर सरकार का तोहफा : GST 2.0 से खाने-पीने और पढ़ाई की चीजों पर भारी बचत

22 September 2025 - 12:45 PM
Photo of GST On Sin Goods : हानिकारक सामान पर 40% टैक्स, जानिए क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता

GST On Sin Goods : हानिकारक सामान पर 40% टैक्स, जानिए क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता

22 September 2025 - 12:44 PM
Photo of GST रेट्स में बड़ी कटौती : टीवी, AC और डिशवॉशर अब होंगे सस्ते, जानें कितना होगा फायदा

GST रेट्स में बड़ी कटौती : टीवी, AC और डिशवॉशर अब होंगे सस्ते, जानें कितना होगा फायदा

22 September 2025 - 8:59 AM
Photo of 50 रन बनाते ही बल्ला बना AK-47, साहिबजादा फरहान के जश्न पर भड़के संजय राउत- बताया ‘भारत का अपमान’

50 रन बनाते ही बल्ला बना AK-47, साहिबजादा फरहान के जश्न पर भड़के संजय राउत- बताया ‘भारत का अपमान’

22 September 2025 - 7:44 AM
Back to top button