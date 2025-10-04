राष्ट्रीय

गाजा में शांति प्रयासों पर पीएम मोदी ने ट्रंप की सराहना की, कहा- भारत हर कोशिश का समर्थन करेगा

Ajay Yadav4 October 2025 - 8:52 AM
1 minute read
PM Modi :
गाजा में शांति प्रयासों पर पीएम मोदी ने ट्रंप की सराहना की, कहा- भारत हर कोशिश का समर्थन करेगा

फटाफट पढ़ें

  • पीएम मोदी ने ट्रंप के नेतृत्व की सराहना की
  • बंधकों की रिहाई को अहम पहल बताया गया
  • अमेरिका ने 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया
  • इस्राइल ने प्रस्ताव स्वीकार किया, हमास ने शर्तें रखीं
  • ट्रंप ने हमास को निर्णय की समय-सीमा दी

PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में शांति स्थापना के लिए किए जा रहे प्रयासों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका की सराहना की है, उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि गाजा में शांति प्रक्रिया में हो रही महत्वपूर्ण प्रगति के बीच राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की सराहना करते हैं. बंधकों की संभावित रिहाई एक अहम पहल है. भारत स्थायी और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा.’

इस्राइल ने शांति प्रस्ताव को किया स्वीकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में संघर्षविराम के उद्देश्य से एक 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव तैयार किया. जिसे इस्राइल ने स्वीकार कर लिया. हमास ने भी बंधकों की रिहाई और गाजा की सत्ता अन्य फलस्तीनी प्रतिनिधियों को सौंपने पर सहमति जताई है. हालांकि, शांति प्रस्ताव के अन्य कई बिंदुओं पर हमास ने अभी चर्चा के बाद फैसला लेने की बात कही है. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को शांति प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए रविवार शाम छह बजे तक का समय दिया था. साथ ही चेतावनी दी कि यदि हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता, तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav4 October 2025 - 8:52 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of वायुसेना प्रमुख का खुलासा: ऑपरेशन सिंदूर में कई पाकिस्तानी विमान व ठिकाने तबाह, खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रहार संभव

वायुसेना प्रमुख का खुलासा: ऑपरेशन सिंदूर में कई पाकिस्तानी विमान व ठिकाने तबाह, खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रहार संभव

3 October 2025 - 10:33 PM
Photo of भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

2 October 2025 - 8:31 PM
Photo of विजयदशमी पर बोले मोहन भागवत : हिंसक प्रदर्शनों से नहीं मिलता समाधान, पड़ोसी देशों की अस्थिरता पर जताई चिंता

विजयदशमी पर बोले मोहन भागवत : हिंसक प्रदर्शनों से नहीं मिलता समाधान, पड़ोसी देशों की अस्थिरता पर जताई चिंता

2 October 2025 - 12:28 PM
Photo of लाल बहादुर शास्त्री : सादगी और साहस के प्रतीक, ‘जय जवान-जय किसान’ के जनक की जयंती

लाल बहादुर शास्त्री : सादगी और साहस के प्रतीक, ‘जय जवान-जय किसान’ के जनक की जयंती

2 October 2025 - 11:38 AM
Photo of “दशहरा 2025 : शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विशेष उपाय – जानिए बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार कैसे मनाएं”

“दशहरा 2025 : शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विशेष उपाय – जानिए बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार कैसे मनाएं”

2 October 2025 - 8:09 AM
Photo of ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव: अब आधार वेरिफाइड यूजर्स को मिलेगा यह फायदा…

ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव: अब आधार वेरिफाइड यूजर्स को मिलेगा यह फायदा…

1 October 2025 - 8:11 PM
Photo of संघ के शताब्दी समारोह पर पीएम मोदी का बड़ा कदम: जारी करेंगे स्मारक, डाक टिकट और सिक्का

संघ के शताब्दी समारोह पर पीएम मोदी का बड़ा कदम: जारी करेंगे स्मारक, डाक टिकट और सिक्का

29 September 2025 - 7:02 PM
Photo of GST कटौती से होटल किराया हुआ सस्ता, जानें नई व्यवस्था और कैसे मिलेगा फायदा

GST कटौती से होटल किराया हुआ सस्ता, जानें नई व्यवस्था और कैसे मिलेगा फायदा

27 September 2025 - 6:50 PM
Photo of 54वें केवी स्पोर्ट्स मीट 2024-25 में कप्तान इला पांडेय की चमक, दिल्ली रीजन को दिलाई लॉन टेनिस ट्रॉफी

54वें केवी स्पोर्ट्स मीट 2024-25 में कप्तान इला पांडेय की चमक, दिल्ली रीजन को दिलाई लॉन टेनिस ट्रॉफी

26 September 2025 - 9:14 PM
Photo of लेह हिंसा: सोनम वांगचुक NSA के तहत किए गए गिरफ्तार, लेह में इंटरनेट सेवा बंद

लेह हिंसा: सोनम वांगचुक NSA के तहत किए गए गिरफ्तार, लेह में इंटरनेट सेवा बंद

26 September 2025 - 6:02 PM
Back to top button