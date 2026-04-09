“पगड़ी पहने दूल्हे की भागमभाग, पीछे-पीछे दौड़ते बाराती- वायरल वीडियो”

Viral Video : सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी सिर पर पगड़ी पहने खेतों से अकेले चलते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ लोग उसके पीछे-पीछे चल रहे हैं।
शादी से भाग गया बारातियों ने पीछा किया
वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि यह मामला एक दूल्हे का है, जिसने अपनी शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की थी। कथित रूप से जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वह शादी से भाग गया और बारातियों ने उसका पीछा किया।
साठ हजार से अधिक लोगों ने देखा वीडियो
यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर @1no_aalsi_ नाम के अकाउंट से पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 60,000 से अधिक लोग देख चुके हैं। हालांकि, वीडियो में यह नहीं बताया गया है कि यह घटना कहां हुई।
सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया
यूजर्स ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। कुछ ने मजाकिया अंदाज में सवाल किया कि बारातियों ने खाना खाया या नहीं। कई लोगों ने दहेज और शादी से जुड़े सवाल उठाए, तो कुछ ने यह उम्मीद जताई कि दूल्हे को पकड़ लिया गया होगा, वरना हाथापाई हो सकती थी। वीडियो की वायरलिंग और लोगों की प्रतिक्रियाओं ने सोशल मीडिया पर इसे चर्चा का केंद्र बना दिया है।
डिस्क्लेमर- इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है। हिन्दी ख़बर किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।
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