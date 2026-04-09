वायरल

“पगड़ी पहने दूल्हे की भागमभाग, पीछे-पीछे दौड़ते बाराती- वायरल वीडियो”

Karan Panchal9 April 2026 - 6:30 PM
1 minute read
Viral Video
“पगड़ी पहने दूल्हे की भागमभाग, पीछे-पीछे दौड़ते बाराती- वायरल वीडियो”

Viral Video : सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी सिर पर पगड़ी पहने खेतों से अकेले चलते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ लोग उसके पीछे-पीछे चल रहे हैं।

शादी से भाग गया बारातियों ने पीछा किया

वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि यह मामला एक दूल्हे का है, जिसने अपनी शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की थी। कथित रूप से जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वह शादी से भाग गया और बारातियों ने उसका पीछा किया।

साठ हजार से अधिक लोगों ने देखा वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर @1no_aalsi_ नाम के अकाउंट से पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 60,000 से अधिक लोग देख चुके हैं। हालांकि, वीडियो में यह नहीं बताया गया है कि यह घटना कहां हुई।

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

यूजर्स ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। कुछ ने मजाकिया अंदाज में सवाल किया कि बारातियों ने खाना खाया या नहीं। कई लोगों ने दहेज और शादी से जुड़े सवाल उठाए, तो कुछ ने यह उम्मीद जताई कि दूल्हे को पकड़ लिया गया होगा, वरना हाथापाई हो सकती थी। वीडियो की वायरलिंग और लोगों की प्रतिक्रियाओं ने सोशल मीडिया पर इसे चर्चा का केंद्र बना दिया है।

डिस्क्लेमर- इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है। हिन्दी ख़बर किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें- ईरान-यूएस तनाव बढ़ा, ट्रम्प ने चेतावनी दी: समझौता नहीं माना तो होगी भारी गोलीबारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal9 April 2026 - 6:30 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of 10 रुपये की मिलने वाली मेथी 600 में, अमेरिका में सब्जियों की कीमतें सुनकर चौंके लोग

10 रुपये की मिलने वाली मेथी 600 में, अमेरिका में सब्जियों की कीमतें सुनकर चौंके लोग

8 April 2026 - 3:45 PM
Photo of रणथंभौर में बाघ जीपों से घिरा, पर्यटकों की भीड़ ने बढ़ाया खतरा

रणथंभौर में बाघ जीपों से घिरा, पर्यटकों की भीड़ ने बढ़ाया खतरा

8 April 2026 - 11:45 AM
Photo of पिता ने तलाक के बाद बेटी के लिए खास अंदाज में मनाई खुशी, Video वायरल

पिता ने तलाक के बाद बेटी के लिए खास अंदाज में मनाई खुशी, Video वायरल

6 April 2026 - 5:06 PM
Photo of अमरूद तोड़ने की सजा: पूर्व-सैनिक ने मासूम बच्ची को चेन से बांधकर बेरहमी से पीटा

अमरूद तोड़ने की सजा: पूर्व-सैनिक ने मासूम बच्ची को चेन से बांधकर बेरहमी से पीटा

6 April 2026 - 10:52 AM
Photo of जर्मन टूरिस्ट हैरान, भारत में UPI और QR पेमेंट को बताया जादू

जर्मन टूरिस्ट हैरान, भारत में UPI और QR पेमेंट को बताया जादू

5 April 2026 - 7:42 PM
Photo of JCB मशीनें पीले रंग की ही क्यों होती हैं? जानिए इसके पीछे की असली वजह

JCB मशीनें पीले रंग की ही क्यों होती हैं? जानिए इसके पीछे की असली वजह

4 April 2026 - 3:02 PM
Photo of रील बनाने के लिए युवक ने बाइक पर डाला पेट्रोल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

रील बनाने के लिए युवक ने बाइक पर डाला पेट्रोल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

4 April 2026 - 12:04 PM
Photo of भारत का इकलौता सबसे सस्ता अंतरराष्ट्रीय टूर, पैदल ही जा सकते हैं विदेश

भारत का इकलौता सबसे सस्ता अंतरराष्ट्रीय टूर, पैदल ही जा सकते हैं विदेश

3 April 2026 - 6:56 PM
Photo of सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में युवक ने डीजल से धोई स्कॉर्पियो, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में युवक ने डीजल से धोई स्कॉर्पियो, पुलिस ने किया गिरफ्तार

3 April 2026 - 12:03 PM
Photo of मार्केट में संतरा बेचने का अनोखा अंदाज, संतरा बेचते-बेचते उछल-कूद, वीडियो वायरल

मार्केट में संतरा बेचने का अनोखा अंदाज, संतरा बेचते-बेचते उछल-कूद, वीडियो वायरल

2 April 2026 - 6:13 PM
Back to top button