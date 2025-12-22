दस परसेंट ना सही तो पांच परसेंट ही, जीतन राम मांझी के बयान पर घमासान

Bihar Politics : केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बीते रविवार (21 दिसंबर) को गयाजी में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में ‘कमीशनखोरी’ पर बात करते हुए कहा कि “10 परसेंट ना सही पांच परसेंट कमीशन पर ही काम करें” उनके बयान के बाद पूरे प्रदेश में इस पर बयानबाजी तेज हो गई है।

बाप-बेटे के बीच का संवाद

वहीं सोमवार (22 दिसंबर) को जीतन राम मांझी के बयान पर RJD और JDU ने हमला बोला। जेडीयू ने तो यहां तक कह दिया की यह बाप-बेटे के बीच का संवाद है। तो वहीं बीजेपी ने कहा की इस बयान से हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।

मृत्युंजय तिवारी ने कसा तंज

आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि NDA सरकार में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर है. जिसे जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। कि सब लोग कमीशन ले रहे हैं। अगर 10 परसेंट नहीं मिल रहा है तो पांच परसेंट ही ले। ये बात खुद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोल रहे है। इससे स्पष्ट है कि दिल्ली से लेकर पटना तक की जो डबल इंजन की NDA सरकार है वहां कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर है।

जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार दी प्रतिक्रिया

जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं और उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं। यह पिता पुत्र की बीच का संवाद हैं। बैठक अंदरूनी है। जिसमे वो अपने पार्टी की कार्यनीति की चर्चा कर रहे हैं। इससे गठबंधन का कोई लेना-देना नहीं है। जहां तक बात कमीशन की है तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सांसद निधि की शुरुआत हुई।

आप मानते हैं कि कमीशन लिया जाता है, इस पर उन्होंने कहा कि “फंड की अनुशंसा विधायिका करती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है। पिता-पुत्र का संवाद है तो ये तो चलता रहता है। अगर मांझी जी ऐसी बात कर रहे हैं तो व साक्ष्य उपलब्ध करवाएं।

बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने क्या कहा-

जीतन राम मांझी जी द्वारा कही गई बात उनकी निजी सोच और व्यक्तिगत राय है। BJP का ऐसे बयानो और सोचों से कोई लेना-देना नहीं है। बीजेपी का मानना हैं कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला हर पैसा जनहित के विकास और पारदर्शिता के लिए है ना कि किसी कमीशन या निजी इस्तेमाल के लिए है। बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली पार्टी है। जीतन मांझी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए।

ये भी पढ़ें- कोडीन कफ सिरप मामले पर योगी सरकार का एक्शन, विधानसभा में जमकर हंगामा, CBI जांच की मांग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप