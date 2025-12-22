Bihar

दस परसेंट ना सही तो पांच परसेंट ही, जीतन राम मांझी के बयान पर घमासान

Karan Panchal22 December 2025 - 4:27 PM
2 minutes read
Bihar Politics
दस परसेंट ना सही तो पांच परसेंट ही, जीतन राम मांझी के बयान पर घमासान

Bihar Politics : केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बीते रविवार (21 दिसंबर) को गयाजी में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में ‘कमीशनखोरी’ पर बात करते हुए कहा कि “10 परसेंट ना सही पांच परसेंट कमीशन पर ही काम करें” उनके बयान के बाद पूरे प्रदेश में इस पर बयानबाजी तेज हो गई है।

बाप-बेटे के बीच का संवाद

वहीं सोमवार (22 दिसंबर) को जीतन राम मांझी के बयान पर RJD और JDU ने हमला बोला। जेडीयू ने तो यहां तक कह दिया की यह बाप-बेटे के बीच का संवाद है। तो वहीं बीजेपी ने कहा की इस बयान से हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।

मृत्युंजय तिवारी ने कसा तंज

आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि NDA सरकार में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर है. जिसे जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। कि सब लोग कमीशन ले रहे हैं। अगर 10 परसेंट नहीं मिल रहा है तो पांच परसेंट ही ले। ये बात खुद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोल रहे है। इससे स्पष्ट है कि दिल्ली से लेकर पटना तक की जो डबल इंजन की NDA सरकार है वहां कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर है।

जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार दी प्रतिक्रिया

जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं और उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं। यह पिता पुत्र की बीच का संवाद हैं। बैठक अंदरूनी है। जिसमे वो अपने पार्टी की कार्यनीति की चर्चा कर रहे हैं। इससे गठबंधन का कोई लेना-देना नहीं है। जहां तक बात कमीशन की है तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सांसद निधि की शुरुआत हुई।

आप मानते हैं कि कमीशन लिया जाता है, इस पर उन्होंने कहा कि “फंड की अनुशंसा विधायिका करती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है। पिता-पुत्र का संवाद है तो ये तो चलता रहता है। अगर मांझी जी ऐसी बात कर रहे हैं तो व साक्ष्य उपलब्ध करवाएं।

बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने क्या कहा-

जीतन राम मांझी जी द्वारा कही गई बात उनकी निजी सोच और व्यक्तिगत राय है। BJP का ऐसे बयानो और सोचों से कोई लेना-देना नहीं है। बीजेपी का मानना हैं कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला हर पैसा जनहित के विकास और पारदर्शिता के लिए है ना कि किसी कमीशन या निजी इस्तेमाल के लिए है। बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली पार्टी है। जीतन मांझी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए।

ये भी पढ़ें- कोडीन कफ सिरप मामले पर योगी सरकार का एक्शन, विधानसभा में जमकर हंगामा, CBI जांच की मांग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal22 December 2025 - 4:27 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of वायरल वीडियो विवाद पर जीतन राम मांझी की सफाई, बोले- बयान को गलत संदर्भ में दिखाया गया

वायरल वीडियो विवाद पर जीतन राम मांझी की सफाई, बोले- बयान को गलत संदर्भ में दिखाया गया

20 December 2025 - 2:15 PM
Photo of कलयुग में आस्था के मंदिर में चोरी, माता का मुकुट चुरा ले गए लुटेरे, दान पेटी भी नहीं छोड़ी

कलयुग में आस्था के मंदिर में चोरी, माता का मुकुट चुरा ले गए लुटेरे, दान पेटी भी नहीं छोड़ी

19 December 2025 - 7:54 PM
Photo of Bihar News : चोरों ने SBI के दो ATM को बनाया निशाना, मिनटों में उड़ा ले गए लाखों रुपए

Bihar News : चोरों ने SBI के दो ATM को बनाया निशाना, मिनटों में उड़ा ले गए लाखों रुपए

19 December 2025 - 3:47 PM
Photo of रोहतास में भीषण सड़क हादसा : दो बाइक की टक्कर में चार युवकों की मौत

रोहतास में भीषण सड़क हादसा : दो बाइक की टक्कर में चार युवकों की मौत

18 December 2025 - 12:18 PM
Photo of सपा सांसद इकरा हसन ने नीतीश कुमार पर नाराजगी जताई, ट्वीट कर किया विरोध

सपा सांसद इकरा हसन ने नीतीश कुमार पर नाराजगी जताई, ट्वीट कर किया विरोध

16 December 2025 - 1:01 PM
Photo of सीएम नीतीश कुमार पर महिला का हिजाब हटाने का आरोप, RJD और कांग्रेस ने उठाए सवाल

सीएम नीतीश कुमार पर महिला का हिजाब हटाने का आरोप, RJD और कांग्रेस ने उठाए सवाल

16 December 2025 - 10:19 AM
Photo of RLM में बगावत : रामेश्वर महतो ने नेतृत्व पर उठाए सवाल, उपेंद्र कुशवाहा के फैसलों पर नाराजगी

RLM में बगावत : रामेश्वर महतो ने नेतृत्व पर उठाए सवाल, उपेंद्र कुशवाहा के फैसलों पर नाराजगी

13 December 2025 - 11:31 AM
Photo of कृषि मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर में गमछा लहराते हुए पवन सिंह के गाने पर झूमे

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर में गमछा लहराते हुए पवन सिंह के गाने पर झूमे

11 December 2025 - 11:32 AM
Photo of बेगूसराय में जदयू नेता निलेश कुमार की घर में घुसकर हत्या, इलाके में मचा हडकंप

बेगूसराय में जदयू नेता निलेश कुमार की घर में घुसकर हत्या, इलाके में मचा हडकंप

10 December 2025 - 3:04 PM
Photo of तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल, अंदाज पर सोशल मीडिया पर फैंस और विरोधियों में बंटा नजर

तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल, अंदाज पर सोशल मीडिया पर फैंस और विरोधियों में बंटा नजर

10 December 2025 - 12:37 PM
Back to top button