कोडीन कफ सिरप मामले पर योगी सरकार का एक्शन, विधानसभा में जमकर हंगामा, CBI जांच की मांग

Codeine Cough Syrup : उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडीन कफ सिरप को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने कोडीन कफ सिरप मामले पर जमकर हंगामा किया।

विपक्ष ने की CBI जांच की मांग

बता दें कि विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए CBI जांच की मांग की, वहीं सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सपा विधायकों ने सदन में प्रदर्शन किया, उनका कहना है कि कोडीन कफ सिरप की तस्करी और इसके दुरुपयोग पर सरकार उचित कार्रवाई नहीं कर रही है।

बीजेपी ने किया जोरदार पलटवार

राज्य मंत्री असीम अरुण ने सपा पर पलटवार करते हुए कहा, “यह साफ है कि किस पार्टी के लोग इस कफ सिरप मामले में शामिल हैं। अपना अपराध छिपाने के लिए आज वे प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि विकास और वंदे मातरम पर चर्चा जरूरी है। सदन चर्चा का केंद्र है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। विपक्ष हर चीज का विरोध करता है, विकास के लिए पैसे चाहिए, इसलिए अनुपूरक बजट आ रहा है। वहीं सपा विधायक जाहिद बेग ने कहा कि वंदे मातरम का कोई विरोध नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे।

VIDEO | UP: Samajwadi Party MLAs stage a protest outside the Assembly in Lucknow over Codeine cough syrup case.



(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/TKAQ8B8Qw4 — Press Trust of India (@PTI_News) December 22, 2025

कोडीन पर बोलीं सरकार

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडीन से एक भी मौत नहीं हुई है। सरकार इस मामले में गंभीर है। सपा का आरोप है कि सरकार माफियाओं को बचा रही है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा, सरकार माफियाओं को बचाने का प्रयास कर रही है। अब उनके बुलडोजर का ड्राइवर सो गया है, यह बहुत गंभीर मामला है और कार्रवाई होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में सिरप से कोई मौत नहीं- खन्ना

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हर चीज का जवाब मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया है। उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं है। ये सरकार पूरी तरीके से जो लोग इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वो सिरप का मौतों से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में उस सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। उसके बाद भी ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस मंच को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।

