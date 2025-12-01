Elon musk : दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में शामिल एलन मस्क ने बताया है कि उनके एक बेटे का नाम ‘शेखर’ है, और इस नाम को चुनने में उनकी भारतीय मूल की पार्टनर शिवोन जिलिस की अहम भूमिका रही. एलन मस्क ने कहा कि यह नाम भारतीय-अमेरिकी नोबेल पुरस्कार विजेता खगोलभौतिकी वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को सम्मान में रखा गया है. मस्क की पार्टनर शिवोन जिलिस न्यूरालिंक में सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती हैं.

बेटे का नाम वैज्ञानिक चंद्रशेखर के सम्मान में

एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने कहा, “शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मेरी पार्टनर शिवोन आधी भारतीय हैं. हमने अपने बेटे का मिडिल नेम ‘शेखर’महान वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा है.” एलन मस्क ने आगे अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय प्रतिभाओं ने अमेरिका को अपार लाभ पहुंचाया है. जब उनसे पूछा गया कि क्या शिवोन जिलिस भारत में कभी रहीं हैं, तो मस्क ने कहा कि उन्हें इस बारे में पक्का नहीं पता. “वह कनाडा में पली-बढ़ीं, लेकिन उनकी जड़े परंपरागत रूप से भारत से जुड़ी हुई हैं.

शिवोन जिलिस और मस्क का परिवार

शिवोन जिलिस टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की प्रतिष्ठित प्रोफेशनल मानी जाती हैं, उन्होंने 2017 में न्यूरालिंक जॉइन किया था और वर्तमान में कंपनी में ऑपरेशंस और स्पेशल प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टर के रूप में काम कर रही हैं. मस्क और जिलिस कई वर्षों से साथ हैं. 2021 में दोनों जुड़वां बच्चों-स्ट्राइडर और एज्योर-के माता-पिता बने. 2024 में उनकी बेटी आर्केडिया का जन्म हुआ, जिसके बाद जिलिस ने अपने चौथे बच्चे सेल्डन लिकर्गस के जन्म की जानकारी साझा की. मस्क की दूसरी पार्टनर से भी उनके कई बच्चे हैं, और अपने बच्चों के अनोखे नामों के कारण वे अक्सर चर्चा में रहते हैं.

अमेरिका की कड़ी नीतियों पर संकेत

इंटरव्यू के दौरान मस्क ने एक बार फिर भारतीयों की प्रतिभा की खुलकर सराहना की, उन्होंने कहा, “अमेरिका को भारतीय पेशेवरों से बेहद लाभ मिला है. उनकी प्रतिभा और योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता.”

एलन मस्क का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के लिए माहौल पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण बन गया है, खासकर ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीतियों के चलते. दिलचस्प बात यह भी है कि चुनाव के दौरान मस्क ट्रंप के प्रमुख समर्थकों में थे, हालांकि बाद में दोनों के रिश्तों में दूरी आ गई.

