राष्ट्रीय

एलन मस्क ने भारतीय प्रतिभा की तारीफ की, बोले- अमेरिका को भारतीय प्रोफेशनल्स से बड़ी ताकत मिली

Ajay Yadav1 December 2025 - 11:04 AM
2 minutes read
Elon musk :
मस्क ने भारतीय प्रतिभा की तारीफ की, बोले- अमेरिका को भारतीय प्रोफेशनल्स से बड़ी ताकत मिली

Elon musk : दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में शामिल एलन मस्क ने बताया है कि उनके एक बेटे का नाम ‘शेखर’ है, और इस नाम को चुनने में उनकी भारतीय मूल की पार्टनर शिवोन जिलिस की अहम भूमिका रही. एलन मस्क ने कहा कि यह नाम भारतीय-अमेरिकी नोबेल पुरस्कार विजेता खगोलभौतिकी वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को सम्मान में रखा गया है. मस्क की पार्टनर शिवोन जिलिस न्यूरालिंक में सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती हैं.

बेटे का नाम वैज्ञानिक चंद्रशेखर के सम्मान में

एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने कहा, “शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मेरी पार्टनर शिवोन आधी भारतीय हैं. हमने अपने बेटे का मिडिल नेम ‘शेखर’महान वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा है.” एलन मस्क ने आगे अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय प्रतिभाओं ने अमेरिका को अपार लाभ पहुंचाया है. जब उनसे पूछा गया कि क्या शिवोन जिलिस भारत में कभी रहीं हैं, तो मस्क ने कहा कि उन्हें इस बारे में पक्का नहीं पता. “वह कनाडा में पली-बढ़ीं, लेकिन उनकी जड़े परंपरागत रूप से भारत से जुड़ी हुई हैं.

शिवोन जिलिस और मस्क का परिवार

शिवोन जिलिस टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की प्रतिष्ठित प्रोफेशनल मानी जाती हैं, उन्होंने 2017 में न्यूरालिंक जॉइन किया था और वर्तमान में कंपनी में ऑपरेशंस और स्पेशल प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टर के रूप में काम कर रही हैं. मस्क और जिलिस कई वर्षों से साथ हैं. 2021 में दोनों जुड़वां बच्चों-स्ट्राइडर और एज्योर-के माता-पिता बने. 2024 में उनकी बेटी आर्केडिया का जन्म हुआ, जिसके बाद जिलिस ने अपने चौथे बच्चे सेल्डन लिकर्गस के जन्म की जानकारी साझा की. मस्क की दूसरी पार्टनर से भी उनके कई बच्चे हैं, और अपने बच्चों के अनोखे नामों के कारण वे अक्सर चर्चा में रहते हैं.

अमेरिका की कड़ी नीतियों पर संकेत

इंटरव्यू के दौरान मस्क ने एक बार फिर भारतीयों की प्रतिभा की खुलकर सराहना की, उन्होंने कहा, “अमेरिका को भारतीय पेशेवरों से बेहद लाभ मिला है. उनकी प्रतिभा और योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता.”

एलन मस्क का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के लिए माहौल पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण बन गया है, खासकर ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीतियों के चलते. दिलचस्प बात यह भी है कि चुनाव के दौरान मस्क ट्रंप के प्रमुख समर्थकों में थे, हालांकि बाद में दोनों के रिश्तों में दूरी आ गई.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 December 2025 - 11:04 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of BSF स्थापना दिवस: सीमा सुरक्षा बल की वीरता, 2.76 लाख जवानों के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा में समर्पित

BSF स्थापना दिवस: सीमा सुरक्षा बल की वीरता, 2.76 लाख जवानों के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा में समर्पित

1 December 2025 - 12:10 PM
Photo of PM Modi ने संसद सत्र से पहले विपक्ष को घेरा, कहा- हार पचा नहीं पातीं पार्टियां, सदन में ड्रामा नहीं

PM Modi ने संसद सत्र से पहले विपक्ष को घेरा, कहा- हार पचा नहीं पातीं पार्टियां, सदन में ड्रामा नहीं

1 December 2025 - 11:36 AM
Photo of संसद का शीतकालीन सत्र आज, सिगरेट-पान मसाला महंगा, 19 दिन 15 बैठकें, विपक्ष उठाएगा ये मुद्दे

संसद का शीतकालीन सत्र आज, सिगरेट-पान मसाला महंगा, 19 दिन 15 बैठकें, विपक्ष उठाएगा ये मुद्दे

1 December 2025 - 10:57 AM
Photo of SIR प्रक्रिया में राहत: पश्चिम बंगाल और केरल में मतदाता फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

SIR प्रक्रिया में राहत: पश्चिम बंगाल और केरल में मतदाता फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

30 November 2025 - 7:35 PM
Photo of सोनागाछी समेत कई रेड-लाइट एरिया में लगेगा विशेष कैंप, SIR के लिए यौनकर्मियों की मदद का उद्देश्य

सोनागाछी समेत कई रेड-लाइट एरिया में लगेगा विशेष कैंप, SIR के लिए यौनकर्मियों की मदद का उद्देश्य

30 November 2025 - 6:39 PM
Photo of भारत के पास कितना सोना, देखें टॉप 10 देशों की लिस्ट, अमेरिका टॉप पर

भारत के पास कितना सोना, देखें टॉप 10 देशों की लिस्ट, अमेरिका टॉप पर

30 November 2025 - 6:08 PM
Photo of ISI से जुड़े तीन आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली-एनसीआर को दहलाने की थी तैयारी

ISI से जुड़े तीन आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली-एनसीआर को दहलाने की थी तैयारी

30 November 2025 - 5:04 PM
Photo of बाबा रामदेव का पतंजलि देसी घी टेस्ट में फेल, कंपनी समेत कारोबारियों पर जुर्माना

बाबा रामदेव का पतंजलि देसी घी टेस्ट में फेल, कंपनी समेत कारोबारियों पर जुर्माना

30 November 2025 - 1:40 PM
Photo of चक्रवाती तूफान ‘दित्वाह’ भारत की तटीय राज्यों की ओर, तमिलनाडु-पुडुचेरी में अलर्ट जारी

चक्रवाती तूफान ‘दित्वाह’ भारत की तटीय राज्यों की ओर, तमिलनाडु-पुडुचेरी में अलर्ट जारी

30 November 2025 - 12:59 PM
Photo of अब बिना सिम नहीं चलेंगे ये Apps, 6 घंटे बाद बंद हो जाएगा App, आदेश जारी

अब बिना सिम नहीं चलेंगे ये Apps, 6 घंटे बाद बंद हो जाएगा App, आदेश जारी

30 November 2025 - 12:42 PM
Back to top button