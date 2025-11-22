दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Delhi Public Holiday : दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर 25 नवंबर 2025 को पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।
हम सब मिलकर करें गुरु साहिब को नमन
सीएम गुप्ता ने कहा, आइए, हम सब मिलकर गुरु साहिब को नमन करें जिन्होंने सम्पूर्ण मानवता को यह सिखाया कि सत्य की रक्षा ही सबसे बड़ा साहस है। इस आध्यात्मिक यात्रा में सहभागी बनने के लिए 23, 24 और 25 नवंबर को ऐतिहासिक लाल किले पर आप सभी आमंत्रित हैं।
गुरु तेग बहादुर के बलिदान का गवाह
उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ पूरे देश में श्रद्धा, आदर और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली में 23, 24 और 25 नवंबर को लाल किले में तीन दिन का बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह ऐतिहासिक स्मारक गुरु तेग बहादुर के सबसे बड़े बलिदान का गवाह है।
