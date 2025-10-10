राष्ट्रीय

मारिया कोरिना माचाडो को नोबेल पीस पुरस्कार 2025, लोकतंत्र और बच्चों की सेवा में योगदान के लिए सम्मानित

Ajay Yadav10 October 2025 - 4:09 PM
Nobel Peace Prize 2025 Winner :
  • नोबेल शांति 2025: मारिया कोरिना माचाडो
  • डोनाल्ड ट्रंप इस वर्ष पुरस्कार नहीं जीत सके
  • माचाडो ने वेनेज़ुएला में लोकतंत्र बचाया
  • अटेनिया फाउंडेशन और Súmate की स्थापना
  • विपक्षी दलों को जोड़ लोकतंत्र मजबूत किया

Nobel Peace Prize 2025 Winner : नोबेल पीस पुरस्कार 2025 की घोषणा हो गई है. इस साल का विजेता वेनेज़ुएला की मारिया कोरिना माचाडो (María Corina Machado) को चुना गया है, जिन्हें उनके शांति स्थापना और वैश्विक संघर्षों को कम करने में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वर्ष का पुरस्कार विजेता नहीं हैं. नोबेल पीस पुरस्कार हर साल उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक शांति, मानवाधिकार और संघर्ष समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो.

इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार नहीं जीत सके. लंबे समय से यह चर्चा थी कि उन्हें यूक्रेन युद्ध और अन्य अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में मध्यस्थता के लिए नामांकित किया जा सकता है, लेकिन जूरी ने इस वर्ष का पुरस्कार माचाडो को देने का फैसला किया.

अटेनिया फाउंडेशन ने बच्चों का जीवन सुधारा

मारिया कोरिना माचाडो ने वेनेज़ुएला में बढ़ती तानाशाही के बावजूद लोकतंत्र की रक्षा के लिए अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया, उन्होंने इंजीनियरिंग और बिजनेस की पढ़ाई की और थोड़े समय तक व्यापार में भी काम किया, लेकिन उनकी असली पहचान समाज और देश की सेवा में निहित रही. 1992 में उन्होंने अटेनिया फाउंडेशन की स्थापना की, जो काराकास की सड़कों पर रहने वाले बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करती है.

माचाडो की Súmate स्थापना में भूमिका

इसके दस साल बाद माचाडो ने Súmate की स्थापना में अहम भूमिका निभाई, जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देती है और लोगों को चुनाव प्रक्रिया की ट्रेनिंग देती है. 2010 में उन्हें नेशनल असेंबली का सदस्य चुना गया, जहां उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की, लेकिन 2014 में उन्हें पद से हटा दिया गया. इसके बाद भी माचाडो ने हार नहीं मानी और वेन्टे वेनेज़ुएला विपक्षी पार्टी का नेतृत्व किया. साल 2017 में उन्होंने सोय वेनेज़ुएला गठबंधन की स्थापना में मदद की, जो लोकतंत्र समर्थक ताकतों को एकजुट करता है.

Ajay Yadav10 October 2025 - 4:09 PM
