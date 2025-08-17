Bihar

Bihar News :
'कंस की तरह इनका...', गिरिराज सिंह ने वोटर अधिकार यात्रा पर साधा निशाना

  • राहुल गांधी-तेजस्वी ने वोटर यात्रा शुरू की
  • मनोज झा ने चुनाव आयोग पर हमला किया
  • गिरिराज सिंह ने तीखा तंज किया
  • जीतन मांझी ने यात्रा को नकारा
  • यात्रा बिहार से पूरे देश में होगी

Bihar News : राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता वोटर अधिकार यात्रा शुभारंभ कर रहे हैं जिसका उद्देश्य मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना है. यह यात्रा रोहतास जिले से शुरू हो रही है. इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए इसे कंस की राह बताया है. जबकि जीतन राम मांझी ने इसे पत्थर पर सिर पटकने जैसा कहा है.

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता SIR के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं. यह यात्रा रविवार को रोहतास जिले के डेहरी स्थित सुअरा हवाई अड्डे से शुरू होगी. इस दौरान, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह ने तंज कसा है.

गिरिराज सिंह ने राहुल-तेजस्वी को कंस की राह पर बताया

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा पर कहा कि ये लोग कंस की राह पर चल रहे हैं. जन्माष्टमी के अवसर पर मैं कहूंगा कि कंस का नाश कृष्ण ने किया. यहां भी कुछ कंस है और जन्माष्टमी के अवसर पर उसका नाश निश्चित है.

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए कई नेता पहुंच रहे हैं. वहीं, इस यात्रा को लेकर कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है.


जीतन राम मांझी ने वोटर यात्रा को बेकार बताया

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मतदाता अधिकार यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप लोग इस यात्रा को बहुत बड़ा मुद्दा बना दे रहे हैं, लेकिन ये यात्रा नहीं है ये पत्थर पर सिर पटकने जैसा है. उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी यह यात्रा किस लिए कर रहे हैं? वे क्या चाहते हैं? कि 10-15 लाख लोग जो मर चुके हैं और जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, उनके नाम न हटाए जाएं?

मनोज झा ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया

वहीं, आरजेड़ी नेता मनोज झा ने मतदाता अधिकार यात्रा को लेकर कहा कि चुनाव आयोग अब केवल अंपायर नहीं रहा, बल्कि खुद खिलाड़ी बन गया है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कल सफाई देते हुए कहा कि हमें पहले सूचना नहीं दी गई थी. मनोज झा ने सवाल किया, आप सुनते कहा हैं? उन्होंने कहा कि यह मतदाता अधिकार यात्रा जो बिहार से शुरू होकर अन्य राज्यों में भी आयोजित की जाएगी, क्योंकि मतदाताओं का उन लोगों पर भरोसा खत्म हो गया है, जो इतने महत्वपूर्ण निकायों में नियुक्तियां करते हैं.

