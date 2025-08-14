Delhi NCRUttar Pradesh

स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Noida Police
स्वतंत्रता दिवस पर किया जाएगा सम्मानित

Noida Police : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नोएडा पुलिस विभाग के 13 कर्मठ पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और जन सुरक्षा के प्रति समर्पण के लिए सम्मानित किया जाएगा. पुलिस मुख्यालय द्वारा की गई इस घोषणा के तहत इन अधिकारियों के योगदान को मान्यता दी जाएगी, जो नोएडा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

पुलिस मुख्यालय की ओर से पुरस्कारों की घोषणा

पुलिस मुख्यालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 13 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है. ये पुरस्कार उन अधिकारियों को प्रदान किए जाएंगे, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी किया और समाज की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया. यह समारोह नोएडा पुलिस के समर्पण और बलिदान को सम्मान देने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा.

फेज वन प्रभारी अमित कुमार मान को विशेष सम्मान

सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों में फेज वन के प्रभारी अमित कुमार मान भी शामिल हैं, जिन्हें क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में उनके उल्लेखनीय प्रयासों के लिए विशेष रूप से सराहा जाएगा. उनकी नेतृत्व क्षमता ने नोएडा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है.

नोएडा पुलिस का समर्पण, प्रेरणास्त्रोत

यह पुरस्कार समारोह स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें नोएडा पुलिस के 13 जांबाज कर्मियों की वीरता और सेवा भावना को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा. समारोह के दौरान इन अधिकारियों के विशिष्ट योगदानों और उनकी प्रेरणादायक कहानियों को साझा किया जाएगा, जो न केवल पुलिस बल बल्कि पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी.

यह सम्मान नोएडा पुलिस के उस अटूट समर्पण को रेखांकित करता है, जो शहरवासियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है. ये पुलिसकर्मी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ-साथ पूरे पुलिस विभाग की एकजुटता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए भी सम्मान के पात्र हैं, जिससे नोएडा के निवासियों को अपने पुलिस बल पर गर्व करने का अवसर प्राप्त होगा.

पंजाब कैबिनेट मीटिंग: सहकारी समितियों के नियमों में बदलाव, ग्रामीण विकास पदों को मिली स्वीकृति

