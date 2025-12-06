IND vs SA : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी मैच का आज फाइनल मुकाबला है। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 बनाए। यह मैच विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका 270 रनों पर ऑलआउट हो गई। अब भारत इस मैच को जीतने के लिए मैदान में है। बता दें कि इसके पहले रायपुर में साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया था। अब भारत के पास इस सीरीज को अपने पाले में करने का अच्छा मौका है।

भारतीय पारी के 10 ओवर पूरे हो गए हैं। टीम इंडिया ने इस दौरान काफी अच्छी शुरुआत की है। टीम इंडिया 10 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 48 रन बनाए हैं। इस दौरान रोहित शर्मा 20 और यशस्वी जायसवाल 19 रन बनाकर खेल रहे हैं।

भारत को 271 रन का लक्ष्य

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच है। साउथ अफ्रीकी टीम 47.5 ओवर में 270 रन पर ऑलआउट हो गई। भारतीय टीम की ओर से कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट झटके। क्विंटन डी कॉक ने 106 रन की पारी खेली और भारत के खिलाफ अपना 7वां शतक लगाया, वहीं कप्तान टेम्बा बावुमा ने 48 रन बनाए। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जिसमें भारतीय टीम कामयाब रही। अब भारत को जीतने के लिए 271 रन का लक्ष्य हासिल करना है।

भारत की प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (विकेट कीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा हैं।

