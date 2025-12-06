खेल

INDvsSA : साउथ अफ्रीका 270 पर ऑलआउट, Team India की पारी शुरु

Karan Panchal6 December 2025 - 6:48 PM
1 minute read
INDvsSA
INDvsSA : साउथ अफ्रीका 270 पर ऑलआउट, Team India की पारी शुरु

IND vs SA : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी मैच का आज फाइनल मुकाबला है। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 बनाए। यह मैच विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका 270 रनों पर ऑलआउट हो गई। अब भारत इस मैच को जीतने के लिए मैदान में है। बता दें कि इसके पहले रायपुर में साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया था। अब भारत के पास इस सीरीज को अपने पाले में करने का अच्छा मौका है।

भारतीय पारी के 10 ओवर पूरे हो गए हैं। टीम इंडिया ने इस दौरान काफी अच्छी शुरुआत की है। टीम इंडिया 10 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 48 रन बनाए हैं। इस दौरान रोहित शर्मा 20 और यशस्वी जायसवाल 19 रन बनाकर खेल रहे हैं।

भारत को 271 रन का लक्ष्य

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच है। साउथ अफ्रीकी टीम 47.5 ओवर में 270 रन पर ऑलआउट हो गई। भारतीय टीम की ओर से कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट झटके। क्विंटन डी कॉक ने 106 रन की पारी खेली और भारत के खिलाफ अपना 7वां शतक लगाया, वहीं कप्तान टेम्बा बावुमा ने 48 रन बनाए। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जिसमें भारतीय टीम कामयाब रही। अब भारत को जीतने के लिए 271 रन का लक्ष्य हासिल करना है।

भारत की प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (विकेट कीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा हैं।

ये भी पढ़ें- IndiGo यात्रियों के लिए राहत की ख़बर, कैंसिल हुई फ्लाइट्स के पैसे होंगे रिटर्न

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal6 December 2025 - 6:48 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of प्रेमानंद महाराज की शरण पहुंचे Palash Muchhal, मास्क लगाए दिखे, फोटो वायरल

प्रेमानंद महाराज की शरण पहुंचे Palash Muchhal, मास्क लगाए दिखे, फोटो वायरल

3 December 2025 - 4:45 PM
Photo of विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर, पोंटिंग का रिकॉर्ड, शतकों में निकले आगे

विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर, पोंटिंग का रिकॉर्ड, शतकों में निकले आगे

30 November 2025 - 4:47 PM
Photo of Rohit Sharma ने मिट्टी में मिलाया अफरीदी का रिकॉर्ड, हिटमैन बने नंबर-1 बल्लेबाज

Rohit Sharma ने मिट्टी में मिलाया अफरीदी का रिकॉर्ड, हिटमैन बने नंबर-1 बल्लेबाज

30 November 2025 - 3:45 PM
Photo of IND vs SA : टेस्ट सीरीज में भारत की बड़ी हार, 408 रनों से जीता साउथ अफ्रीका

IND vs SA : टेस्ट सीरीज में भारत की बड़ी हार, 408 रनों से जीता साउथ अफ्रीका

26 November 2025 - 5:03 PM
Photo of Team India : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए Team India का ऐलान, KL राहुल कप्तान

Team India : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए Team India का ऐलान, KL राहुल कप्तान

23 November 2025 - 8:14 PM
Photo of क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता को आया Heart Attack, पलाश संग शादी टली

क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता को आया Heart Attack, पलाश संग शादी टली

23 November 2025 - 5:08 PM
Photo of INDvsSA : Team India पर लग सकता है जुर्माना, ऋषभ पंत को वॉर्निंग, कप्तान बाहर

INDvsSA : Team India पर लग सकता है जुर्माना, ऋषभ पंत को वॉर्निंग, कप्तान बाहर

23 November 2025 - 12:21 PM
Photo of T20 World Cup 2026: भारत-पाकिस्तान फिर होंगे आमने-सामने, जानें शेड्यूल और मैच की तारीख

T20 World Cup 2026: भारत-पाकिस्तान फिर होंगे आमने-सामने, जानें शेड्यूल और मैच की तारीख

21 November 2025 - 6:50 PM
Photo of Cricket Update : शुभमन गिल SA दूसरे टेस्ट से बाहर, गर्दन में दर्द के चलते अनफिट, अब कौन करेगा लीड

Cricket Update : शुभमन गिल SA दूसरे टेस्ट से बाहर, गर्दन में दर्द के चलते अनफिट, अब कौन करेगा लीड

20 November 2025 - 1:40 PM
Photo of स्व. जगत सिंह भाटी की याद में बिसरख में विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ

स्व. जगत सिंह भाटी की याद में बिसरख में विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ

13 November 2025 - 7:59 AM
Back to top button