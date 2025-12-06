Indigo Update : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो परिचालन संकट का सामना कर रही है। हजारों यात्रियों की यात्रा बीच हवा में लटक गई, वहीं कई लोग जरूरी मीटिंग, परीक्षा और मेडिकल अपॉइंटमेंट तक मिस कर बैठे हैं। ऐसे संकट के बीच इंडिगो ने यात्रियों को राहत देने का ऐलान किया है। बता दें कि फ्लाइट कैंसिलेशन व घंटों की देरी, से यात्री परेशान हैं।

रोजाना इतनी फ्लाइट्स हो रही रद्द

इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन भी सुधार नहीं हुआ। देश के 4 बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कई शहरों से इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी हैं। पिछले 4 दिन में 2 हजार से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। रोजाना एवरेज 450 फ्लाइट लेट हो रही हैं।

7 दिसंबर की रात तक रिफंड

मंत्रालय ने बयान में कहा- सभी रद्द या बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया रविवार रात आठ बजे तक पूरी की जानी चाहिए. बयान में कहा गया, इंडिगो उन यात्रियों से कोई पुनर्निर्धारण शुल्क न लें जिनकी यात्रा योजना रद्द होने से प्रभावित हुई थी। शनिवार को कई एयरपोर्ट्स पर 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं।

छूटे हुए सामान को लेकर बड़ा अपडेट

इंडिगो को यह भी निर्देश दिया गया कि वह यात्रियों के लिए विशेष सहायता और रिफंड सुविधा केंद्र बनांए। जब तक परिचालन पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाता, स्वचालित रिफंड की प्रोसेस चालू रहेगी। इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइन यह सुनिश्चित करे कि उड़ान रद्द होने या देरी की वजह से यात्रियों के छूटे हुए सामान का पता लगाया जाए और अगले 48 घंटों के भीतर उन तक पहुंचाया जाए।

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर बढ़ा तनाव, दोनों सेनाओं में हुई फायरिंग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

