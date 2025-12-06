पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर बढ़ा तनाव, दोनों सेनाओं में हुई फायरिंग

Pak Afghan Dispute : पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। शुक्रवार देर रात सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलाबारी हुई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन यह दो महीने से चल रहे नाज़ुक युद्धविराम पर सवाल खड़े करती है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं।

अफगानिस्तान संघर्ष विराम का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अफगान सीमा पुलिस के प्रवक्ता अबिदुल्लाह फारूकी ने कहा कि पाकिस्तानी बलों ने पहले हैंड ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद अफगान सैनिकों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान अब भी संघर्ष विराम का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने दावा किया कि अफगान तालिबान ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू की और पाकिस्तानी सेना पूरी सतर्कता के साथ देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है।

दर्जनों सैनिक और नागरिकों की मौत

अक्टूबर में दोनों देशों के बीच हुई घातक झड़पों में दर्जनों सैनिक और नागरिक मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। इसके बाद कतर की मध्यस्थता में संघर्ष विराम लागू हुआ, जिसने माहौल को कुछ हद तक शांत किया। लेकिन इस्तांबुल में हुई शांति वार्ताएं किसी ठोस समझौते पर नहीं पहुंच सकीं, जिससे सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है।

दोनों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोलाबारी पाकिस्तान-अफगान सीमा के चमन और स्पिन बोलदक इलाकों में हुई। पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी मोहम्मद सादिक का कहना है कि फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। वहीं, काबुल में तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का आरोप है कि पहले हमला पाकिस्तानी पक्ष ने किया और अफगान बलों को जवाब देना पड़ा।

