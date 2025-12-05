राष्ट्रीयविदेश

Putin In India : Putin ने दिया PM Modi को रूस आने का न्योता, ध्रुव तारा है भारत-रूस की दोस्ती

Karan Panchal5 December 2025 - 6:12 PM
2 minutes read
Putin In India
Putin In India : Putin ने दिया PM Modi को रूस आने का न्योता, ध्रुव तारा है भारत-रूस की दोस्ती

Putin In India : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में है। उनकी इस यात्रा में सम्मान और बड़ी-बड़ी बैठकों का दौर जारी है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने पुतिन का गले लगाकर स्वागत किया और रात को प्रधानमंत्री आवास पर उनके लिए खास डिनर रखा गया।

सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी गई और तीनों सेनाओं ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद पुतिन राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का न्योता

राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने और 2026 में होने वाले समिट में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। भारत और रूस अगले साल भी अपने द्विपक्षीय संवाद को जारी रखेंगे, जो उनके सामरिक व आर्थिक रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है।

मानवता को करना पड़ा संकट का सामना

पीएम मोदी ने भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे, मानवता को कई तरह की चुनौतियों और संकटों का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का ऐलान किया।

यूक्रेन मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन

भारत-रूस संबंध भरोसे और सम्मान की नींव पर टिके हैं। दोनों देश 2030 तक 100 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया और कहा कि इस प्रक्रिया में अमेरिका भी शामिल है। पुतिन ने पीएम मोदी के आतिथ्य की सराहना करते हुए कहा, कि आपके घर का भोजन बहुत अच्छा था।

भारत-रूस साझेदारी एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था

रूस ने न्यूक्लियर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, शिपिंग, रक्षा आधुनिकीकरण और मेक इन इंडिया परियोजनाओं में सहयोग जारी रखने की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत-रूस साझेदारी एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करेगी।

बिना किसी रुकावट होगी तेल सप्लाई

वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बिना रुकावट के तेल की सप्लाई जारी रखने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत-रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या बड़े रक्षा सौदे का ऐलान नहीं हुआ, जबकि इसकी उम्मीद की जा रही थी।

ये भी पढ़ें- भारत-रूस में हुए 7 समझौते, कामगारों का रूस जाना आसान, बिना रुकावट होगी तेल सप्लाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal5 December 2025 - 6:12 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of India Russia Relations : भारत-रूस में हुए 7 समझौते, कामगारों का रूस जाना आसान, बिना रुकावट होगी तेल सप्लाई

India Russia Relations : भारत-रूस में हुए 7 समझौते, कामगारों का रूस जाना आसान, बिना रुकावट होगी तेल सप्लाई

5 December 2025 - 5:15 PM
Photo of Putin India Visit : ट्रेड, डिफेंस और यूक्रेन पर हुई चर्चा, क्या बोले PM मोदी और पुतिन

Putin India Visit : ट्रेड, डिफेंस और यूक्रेन पर हुई चर्चा, क्या बोले PM मोदी और पुतिन

5 December 2025 - 3:58 PM
Photo of मेट्रो ट्रेन के आगे कूदा शख्स, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मौत, जांच में जुटी पुलिस

मेट्रो ट्रेन के आगे कूदा शख्स, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मौत, जांच में जुटी पुलिस

5 December 2025 - 2:16 PM
Photo of Putin in India : राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर, 21 तोपों की सलामी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि

Putin in India : राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर, 21 तोपों की सलामी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि

5 December 2025 - 12:14 PM
Photo of RBI ने दिया नए साल का तोहफा, सस्ते होंगे लोन, रेपो रेट में इतने प्रतिशत की कटौती

RBI ने दिया नए साल का तोहफा, सस्ते होंगे लोन, रेपो रेट में इतने प्रतिशत की कटौती

5 December 2025 - 11:38 AM
Photo of देशभर में इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं

देशभर में इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं

5 December 2025 - 10:53 AM
Photo of पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी गीता भेंट की, भारत-रूस संबंधों में नई शुरुआत

पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी गीता भेंट की, भारत-रूस संबंधों में नई शुरुआत

5 December 2025 - 10:11 AM
Photo of Putin India Visit : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे, PM Modi ने लगाया गले

Putin India Visit : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे, PM Modi ने लगाया गले

4 December 2025 - 7:33 PM
Photo of Swaraj Kaushal Passes Away : बांसुरी स्वराज के पिता स्वराज कौशल का निधन, 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Swaraj Kaushal Passes Away : बांसुरी स्वराज के पिता स्वराज कौशल का निधन, 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

4 December 2025 - 6:05 PM
Photo of भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.0 की रही तीव्रता, दहशत में लोग

भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.0 की रही तीव्रता, दहशत में लोग

4 December 2025 - 5:38 PM
Back to top button