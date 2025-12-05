राष्ट्रीयविदेश

India Russia Relations : भारत-रूस में हुए 7 समझौते, कामगारों का रूस जाना आसान, बिना रुकावट होगी तेल सप्लाई

Karan Panchal5 December 2025 - 5:15 PM
India Russia Relations
India Russia Relations : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत पहुंचें। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। आज दोपहर हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और PM मोदी की द्विपक्षीय बैठक हुई।

दोनों देशों के बीच समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जिन समझौतों पर सहमति बनी उनमें हेल्थकेयर, प्रवासन, खाद्य सुरक्षा, मेडिकल एजुकेशन, केमिकल्स, शिप बिल्डिंग और फर्टिलाइजर्स जैसे अहम मुद्दें हैं। बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, 2030 तक का आर्थिक रोडमैप, भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी और वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा की गई।

ध्रुव तारे की तरह दोस्ती

पीएम मोदी ने भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह बताया है। मोदी ने रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे, मानवता को कई तरह की चुनौतियों और संकटों का सामना करना पड़ा है। लेकिन इन सबके बीच भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल और स्थिर रही।

बिना रुकावट होगी तेल की सप्लाई

वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बिना रुकावट के तेल की सप्लाई जारी रखने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत-रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या बड़े रक्षा सौदे का ऐलान नहीं हुआ, जबकि इसकी उम्मीद की जा रही थी।

इन समझौतों का हुआ आदान-प्रदान

उर्वरकों पर समझौता

ध्रुवीय जहाजों पर समझौते

समुद्री सहयोग पर समझौते

अस्थायी श्रम गतिविधियों पर समझौता

खाद्य सुरक्षा और मानकों पर समझौता

स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल शिक्षा पर समझौता

सहयोग और प्रवासन पर समझौता

कामगारों के लिए खुशखबरी

भारत-रूस के बीच कामगारों को विदेश जाकर काम करने की चाह होती है। इस समझौते के तहत भारत के कामगार रूस आ-जा सकेंगे और अच्छी सैलरी पर काम कर सकेंगे। कनाडा, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों में सख्त होते प्रवासन नियमों के बीच यह समझौता राहत देने वाला है।

