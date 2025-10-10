फटाफट पढ़ें

जीशान सिद्दीकी को धमकी ईमेल आरोपी पकड़ा

राऊद के नाम पर रिंकू से पांच करोड़ मांगे गए

दिलशाद त्रिनिदाद लौटते ही गिरफ्तार किया गया

एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने बयान दर्ज किया

जांच में ब्रांड से सभी सबूत हासिल हुए

Maharashtra News : पूर्व विधायक जीशान सिद्दीकी को धमकी भरा ईमेल भेजने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी ने बड़ा खुलासा किया, बताया कि उसने भगोड़े गैंगस्टर राऊद इब्राहिम के नाम पर क्रिकेटर रिंकू सिंह से पांच करोड़ रूपये की रंगदारी भी मांगी. मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने रिंकू के वाणिज्यिक ब्रांड के जिम्मेदार विनीत शाह से बयान दर्ज किया.”

त्रिनिदाद से लौटते ही नावेद गिरफ्तार

अधिकारी ने बताया कि बिहार निवासी मोहम्मद दिलशाद नावेद को इस साल 1 अगस्त को मुंबई अपराध शाखा ने तब गिरफ्तार किया जब वह त्रिनिदाद और टोबैगो से लौटा था. मुंबई अपराध शाखा के जबरन वसूली रोधी प्रकोष्ठ (AEC) ने जीशान सिद्दीकी को धमकी भरे मेल मामले में आरोपपत्र दाखिल किया. आरोपपत्र में नावेद के बयान को शामिल किया गया है, जिसमें उसने क्रिकेटर रिंकू सिंह की प्रचार टीम के मोबाइल पर संदेश भेजकर पांच करोड़ रुपये की मांग करने की बात स्वीकार की.

विनीत शाह ने धमकी भरे मेल का खुलासा किया

रिंकू सिंह के वाणिज्यिक ब्रांड का काम देख रहे विनीत शाह ने बयान में बताया कि आमतौर पर वाणिज्यिक ईमेल पर औपचारिक मेल को छोड़कर अन्य मेल को अनदेखा कर दिया जाता है. लेकिन जब एईसी के अधिकारियों ने उन्हें धमकी भरे मेल के बारे में जानकारी दी, तो उन्होंने मेल बॉक्स चेक किया और वहां दिलशाद द्वारा भेजे गए धमकी भरे मेल पाए.

