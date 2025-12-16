Bihar

सीएम नीतीश कुमार पर महिला का हिजाब हटाने का आरोप, RJD और कांग्रेस ने उठाए सवाल

Ajay Yadav16 December 2025 - 10:19 AM
2 minutes read
Bihar News :
सीएम नीतीश पर महिला का हिजाब हटाने का आरोप, RJD और कांग्रेस ने उठाए सवाल

फटाफट पढ़ें:

  • नीतीश पर महिला का हिजाब हटाने का आरोप
  • वायरल हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर
  • आरजेडी ने सीएम पर अपमान का आरोप
  • कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की जोर
  • मामला राजनीति में हलचल बढ़ा

Bihar News : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर विवादों में घिर गए हैं. नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक महिला चिकित्सक के चेहरे से कपड़ा हटाने का आरोप लगने के बाद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने उन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

इस वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार महिला चिकित्सक नुसरत प्रवीण को नियुक्ति पत्र देते समय उनका हिजाब हटाते दिख रहे हैं. यह वीडियो आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का बताया जा रहा है. आरजेडी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं.

आरजेडी ने नीतीश पर अपमान का आरोप

वहीं, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने इस मामले को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और अब वे बिहार संभालने की स्थिति में नहीं हैं. आरजेडी का आरोप है कि इस तरह का व्यवहार एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी इस मामले को गंभीर मानती है. आरजेडी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि यह आचरण महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है.

कांग्रेस ने नीतीश पर हिजाब खींचने का आरोप लगाया

कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि जब एक महिला डॉक्टर नियुक्ति पत्र लेने आई, तो मुख्यमंत्री ने उनका हिजाब खींच लिया. कांग्रेस ने सवाल उठाया कि यदि राज्य के मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच पर ऐसा व्यवहार करेगे, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या संदेश जाएगा. पार्टी ने इस घटना के लिए नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग भी की है.

इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. वीडियो वायरल होने के बाद बिहार की राजनीति में फिर से हलचल बढ़ गई है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है.

