बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत की गैरहाजिरी, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

Kangana Ranaut : किसान आंदोलन के दौरान एक बुजुर्ग महिला पर की गई टिप्पणी को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री एवं भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की सोमवार को बठिंडा कोर्ट (Bathinda Court) में पेशी तय थी, लेकिन वह अदालत में उपस्थित नहीं हुईं। उनकी ओर से उनके वकील कोर्ट में पेश हुए।

कंगना रनौत के वकील ने अदालत में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन दायर किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 जनवरी निर्धारित कर दी है।

पिछले चार वर्षों से न्याय की मांग

शिकायतकर्ता बीबी महिंदर कौर के वकील रघुबीर सिंह बहनीवाल ने बताया कि उनकी ओर से अदालत में कुछ अहम सबूत पेश किए गए हैं। उन्होंने कोर्ट से कंगना रनौत की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित कराने की मांग भी की।

बीबी महिंदर कौर ने कहा कि वह पिछले चार वर्षों से न्याय के लिए अदालत के चक्कर लगा रही हैं और अब वह कंगना रनौत को किसी भी हाल में माफ नहीं करेंगी।

शिकायतकर्ता ने साझा की तस्वीरें

यह मामला उस समय का है जब दिल्ली में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था। इसी दौरान कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीबी महिंदर कौर की तस्वीर साझा करते हुए एक विवादित टिप्पणी की थी। पोस्ट में दावा किया गया था कि इस तरह की महिलाएं धरने में शामिल होने के लिए 100-100 रुपये लेकर आती हैं।

इस टिप्पणी के बाद मामला तूल पकड़ गया और इसे लेकर अदालत में केस दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई फिलहाल बठिंडा कोर्ट में चल रही है।

