Punjabराष्ट्रीय

School Holidays : सभी प्राइवेट-सरकारी स्कूलों में छुट्टियां, सरकार ने कर दिया ऐलान

Karan Panchal15 December 2025 - 5:53 PM
1 minute read
School Holidays
School Holidays : सभी प्राइवेट-सरकारी स्कूलों में छुट्टियां, सरकार ने कर दिया ऐलान

School Holidays : बच्चों की मौज होने वाली है। सर्दियों में बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं घने कोहरे और ठंड के कारण सड़क दुर्घटनाएं होने की संभावना भी अधिक रहती है। इसी के चलते सरकार ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। पंजाब सरकार ने राज्य में छुट्टियों का ऐलान किया है। सरकार ने इसका आधिकारिक आदेश भी जारी किया। जारी आदेशों के मुताबिक पंजाब में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी और सभी प्राइवेट-सरकारी स्कूल बंद रहेंगे।

ये भी पढ़ें- MNREGA का बदला नाम, अब होगा ‘जी राम जी’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal15 December 2025 - 5:53 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of MNREGA का बदला नाम, अब होगा ‘जी राम जी’, सरकार संसद में लाने वाली है बिल

MNREGA का बदला नाम, अब होगा ‘जी राम जी’, सरकार संसद में लाने वाली है बिल

15 December 2025 - 4:42 PM
Photo of पंजाब पुलिस इन एक्शन मोड, मुंबई में छिपे 2 ISI एजेंट गिरफ्तार

पंजाब पुलिस इन एक्शन मोड, मुंबई में छिपे 2 ISI एजेंट गिरफ्तार

15 December 2025 - 4:01 PM
Photo of नितिन नबीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पीएम मोदी और वरिष्ठ नेताओं ने दी बधाई

नितिन नबीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पीएम मोदी और वरिष्ठ नेताओं ने दी बधाई

15 December 2025 - 2:46 PM
Photo of पंजाब में ब्लॉक व जिला परिषद चुनाव, 5 जिलों के 16 बूथ पर दोबारा वोटिंग का आदेश

पंजाब में ब्लॉक व जिला परिषद चुनाव, 5 जिलों के 16 बूथ पर दोबारा वोटिंग का आदेश

15 December 2025 - 2:35 PM
Photo of पंजाब में पूर्व कांग्रेस MLA आंवला के घर IT Raid, 12 जगहों पर जांच, रिश्तेदारों से भी पूछताछ

पंजाब में पूर्व कांग्रेस MLA आंवला के घर IT Raid, 12 जगहों पर जांच, रिश्तेदारों से भी पूछताछ

15 December 2025 - 1:44 PM
Photo of PM नरेंद्र मोदी Jordan के लिए रवाना, तीन देशों की करेंगे यात्रा, कई अहम व्यापारिक समझौते

PM नरेंद्र मोदी Jordan के लिए रवाना, तीन देशों की करेंगे यात्रा, कई अहम व्यापारिक समझौते

15 December 2025 - 12:48 PM
Photo of सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला, पाकिस्तान से कनेक्शन, ताबड़तोड़ फायरिंग, 16 की मौत

सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला, पाकिस्तान से कनेक्शन, ताबड़तोड़ फायरिंग, 16 की मौत

15 December 2025 - 12:02 PM
Photo of अमृतसर में ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश : 4 किलो हेरोइन, 3.9 लाख रुपये और पिस्तौल सहित 4 गिरफ्तार

अमृतसर में ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश : 4 किलो हेरोइन, 3.9 लाख रुपये और पिस्तौल सहित 4 गिरफ्तार

15 December 2025 - 9:41 AM
Photo of राष्ट्रपति ने पंजाब को दिया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, अमन अरोड़ा ने स्वीकार किया

राष्ट्रपति ने पंजाब को दिया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, अमन अरोड़ा ने स्वीकार किया

15 December 2025 - 9:15 AM
Photo of पंजाब में घना कोहरा : दृश्यता कम, लुधियाना-बठिंडा में ठंडक बढ़ी

पंजाब में घना कोहरा : दृश्यता कम, लुधियाना-बठिंडा में ठंडक बढ़ी

15 December 2025 - 8:33 AM
Back to top button