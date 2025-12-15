School Holidays : बच्चों की मौज होने वाली है। सर्दियों में बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं घने कोहरे और ठंड के कारण सड़क दुर्घटनाएं होने की संभावना भी अधिक रहती है। इसी के चलते सरकार ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। पंजाब सरकार ने राज्य में छुट्टियों का ऐलान किया है। सरकार ने इसका आधिकारिक आदेश भी जारी किया। जारी आदेशों के मुताबिक पंजाब में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी और सभी प्राइवेट-सरकारी स्कूल बंद रहेंगे।

