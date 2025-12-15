Viksit Bharat G Ram Ji : केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलने जा रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार संसद बिल लाने वाली है। सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच बिल की कॉपी सर्कुलेट की गई। अब इसका नया नाम ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना होगा। इसका नाम ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025’ रखा गया है।

प्रियंका गांधी ने कही ये बात

इस नए बिल का उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया मॉडल तैयार करना है। वहीं काम के दिनों की संख्या भी 100 से 125 दिन करने पर विचार है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विरोध करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा।

19 दिसंबर को समाप्त होगा शीतकालीन सत्र

विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू हुआ था, जो 19 दिसंबर को समाप्त होगा। इससे पहले 12 दिसंबर को जानकारी थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा है। मगर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन सामने नहीं आया था।

