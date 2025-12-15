राजनीतिराष्ट्रीय

MNREGA का बदला नाम, अब होगा ‘जी राम जी’, सरकार संसद में लाने वाली है बिल

Karan Panchal15 December 2025 - 4:42 PM
1 minute read
Viksit Bharat G Ram Ji
MNREGA का बदला नाम, अब होगा 'जी राम जी', सरकार संसद में लाने वाली है बिल

Viksit Bharat G Ram Ji : केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलने जा रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार संसद बिल लाने वाली है। सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच बिल की कॉपी सर्कुलेट की गई। अब इसका नया नाम ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना होगा। इसका नाम ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025’ रखा गया है।

प्रियंका गांधी ने कही ये बात

इस नए बिल का उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया मॉडल तैयार करना है। वहीं काम के दिनों की संख्या भी 100 से 125 दिन करने पर विचार है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विरोध करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा।

19 दिसंबर को समाप्त होगा शीतकालीन सत्र

विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू हुआ था, जो 19 दिसंबर को समाप्त होगा। इससे पहले 12 दिसंबर को जानकारी थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा है। मगर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन सामने नहीं आया था।

ये भी पढ़ें- पंजाब पुलिस इन एक्शन मोड, मुंबई में छिपे 2 ISI एजेंट गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal15 December 2025 - 4:42 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of नितिन नबीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पीएम मोदी और वरिष्ठ नेताओं ने दी बधाई

नितिन नबीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पीएम मोदी और वरिष्ठ नेताओं ने दी बधाई

15 December 2025 - 2:46 PM
Photo of PM नरेंद्र मोदी Jordan के लिए रवाना, तीन देशों की करेंगे यात्रा, कई अहम व्यापारिक समझौते

PM नरेंद्र मोदी Jordan के लिए रवाना, तीन देशों की करेंगे यात्रा, कई अहम व्यापारिक समझौते

15 December 2025 - 12:48 PM
Photo of सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला, पाकिस्तान से कनेक्शन, ताबड़तोड़ फायरिंग, 16 की मौत

सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला, पाकिस्तान से कनेक्शन, ताबड़तोड़ फायरिंग, 16 की मौत

15 December 2025 - 12:02 PM
Photo of नितिन नवीन बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार सरकार में हैं मंत्री

नितिन नवीन बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार सरकार में हैं मंत्री

14 December 2025 - 6:27 PM
Photo of कांग्रेस की ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ रैली, राहुल बोले- मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म, हमारा वंदे मातरम् भी चुराया- खड़गे

कांग्रेस की ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ रैली, राहुल बोले- मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म, हमारा वंदे मातरम् भी चुराया- खड़गे

14 December 2025 - 5:12 PM
Photo of Holidays List 2026 : नए साल 2026 में छुट्टियों की लिस्ट, सरकारी व त्योहारी छुट्टियां, बनाएं घूमने का प्लान

Holidays List 2026 : नए साल 2026 में छुट्टियों की लिस्ट, सरकारी व त्योहारी छुट्टियां, बनाएं घूमने का प्लान

14 December 2025 - 1:24 PM
Photo of मेसी दौरे पर अफरा-तफरी, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बंगाल सरकार और VIP कल्चर पर साधा निशाना

मेसी दौरे पर अफरा-तफरी, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बंगाल सरकार और VIP कल्चर पर साधा निशाना

14 December 2025 - 12:30 PM
Photo of ISI के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए बढ़ाई Z+ सिक्योरिटी

ISI के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए बढ़ाई Z+ सिक्योरिटी

13 December 2025 - 4:11 PM
Photo of रांची एयरपोर्ट पर 56 यात्री बाल-बाल बचे, हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

रांची एयरपोर्ट पर 56 यात्री बाल-बाल बचे, हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

13 December 2025 - 11:42 AM
Photo of राकेश टिकैत ने बढ़ती आबादी को बताया चुनौती, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की सरकार से अपील

राकेश टिकैत ने बढ़ती आबादी को बताया चुनौती, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की सरकार से अपील

12 December 2025 - 3:36 PM
Back to top button