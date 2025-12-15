Punjab

पंजाब पुलिस इन एक्शन मोड, मुंबई में छिपे 2 ISI एजेंट गिरफ्तार

Karan Panchal15 December 2025 - 4:01 PM
1 minute read
Punjab Police
पंजाब पुलिस इन एक्शन मोड, मुंबई में छिपे 2 ISI एजेंट गिरफ्तार

Punjab Police : पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित ISI नेटवर्क से जुड़े दो आरोपियों, साजन मसीह (पठानकोट) और मनीष बेदी (अमृतसर), को मुंबई से गिरफ्तार किया है।

DGP की अपराधियों को कड़ी चेतावनी

जांच में पता चला है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित ISI हैंडलर हरविंदर रिंदा और अमेरिका स्थित हैप्पी पासीया से जुड़े थे। ये लोग हथियारों की सप्लाई, हत्याओं और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। DGP ने कहा कि यह कार्रवाई विदेशों में बैठे अपराधियों के लिए कड़ी चेतावनी है और कानून से बचने वाले किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।

शेरा पर भी होगी सख्त कार्रवाई

सुरक्षा एजेंसियां इनके तीसरे साथी, कुख्यात गैंगस्टर शमशेर शेरा, जो आर्मेनिया में बैठकर आपराधिक गतिविधियां चला रहा है, पर भी नजर रखे हुए हैं और जल्द बड़ी कार्रवाई की संभावना है।

पहले दुबई में थे सक्रिय

DGP गौरव यादव के अनुसार, दोनों आरोपी पहले दुबई में सक्रिय थे और बाद में आर्मेनिया चले गए। कई देशों में ठिकाना बदलने के बावजूद, पुख्ता खुफिया जानकारी और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से उन्हें विशेष ऑपरेशन के जरिए मुंबई से गिरफ्तार किया गया।

ये भी पढ़ें- पंजाब में पूर्व कांग्रेस MLA आंवला के घर IT Raid, 12 जगहों पर जांच, रिश्तेदारों से भी पूछताछ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal15 December 2025 - 4:01 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में ब्लॉक व जिला परिषद चुनाव, 5 जिलों के 16 बूथ पर दोबारा वोटिंग का आदेश

पंजाब में ब्लॉक व जिला परिषद चुनाव, 5 जिलों के 16 बूथ पर दोबारा वोटिंग का आदेश

15 December 2025 - 2:35 PM
Photo of पंजाब में पूर्व कांग्रेस MLA आंवला के घर IT Raid, 12 जगहों पर जांच, रिश्तेदारों से भी पूछताछ

पंजाब में पूर्व कांग्रेस MLA आंवला के घर IT Raid, 12 जगहों पर जांच, रिश्तेदारों से भी पूछताछ

15 December 2025 - 1:44 PM
Photo of अमृतसर में ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश : 4 किलो हेरोइन, 3.9 लाख रुपये और पिस्तौल सहित 4 गिरफ्तार

अमृतसर में ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश : 4 किलो हेरोइन, 3.9 लाख रुपये और पिस्तौल सहित 4 गिरफ्तार

15 December 2025 - 9:41 AM
Photo of राष्ट्रपति ने पंजाब को दिया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, अमन अरोड़ा ने स्वीकार किया

राष्ट्रपति ने पंजाब को दिया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, अमन अरोड़ा ने स्वीकार किया

15 December 2025 - 9:15 AM
Photo of पंजाब में घना कोहरा : दृश्यता कम, लुधियाना-बठिंडा में ठंडक बढ़ी

पंजाब में घना कोहरा : दृश्यता कम, लुधियाना-बठिंडा में ठंडक बढ़ी

15 December 2025 - 8:33 AM
Photo of अमृतसर में ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश, 4 KG हेरोइन, 3.90 लाख ड्रग मनी समेत चार गिरफ्तार

अमृतसर में ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश, 4 KG हेरोइन, 3.90 लाख ड्रग मनी समेत चार गिरफ्तार

14 December 2025 - 7:31 PM
Photo of Punjab News : ऊर्जा संरक्षण में पंजाब की बड़ी उपलब्धि, राष्ट्रीय पुरस्कार–2025 में देशभर में दूसरा स्थान

Punjab News : ऊर्जा संरक्षण में पंजाब की बड़ी उपलब्धि, राष्ट्रीय पुरस्कार–2025 में देशभर में दूसरा स्थान

14 December 2025 - 6:50 PM
Photo of जालंधर के कबाड़ गोदाम में धमाका, कई मीटर दूर मिले शरीर के अंग, दूर तक सुनाई दी आवाज़

जालंधर के कबाड़ गोदाम में धमाका, कई मीटर दूर मिले शरीर के अंग, दूर तक सुनाई दी आवाज़

14 December 2025 - 2:21 PM
Photo of Chandigarh News : DLSA ने 16 साल पुराना भूमि विवाद सुलझाया, 665 करोड़ रुपए के पुरस्कार पारित

Chandigarh News : DLSA ने 16 साल पुराना भूमि विवाद सुलझाया, 665 करोड़ रुपए के पुरस्कार पारित

14 December 2025 - 12:05 PM
Photo of मोहाली की दो लड़कियां भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में हुईं शामिल

मोहाली की दो लड़कियां भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में हुईं शामिल

14 December 2025 - 11:30 AM
Back to top button