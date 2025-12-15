पंजाब पुलिस इन एक्शन मोड, मुंबई में छिपे 2 ISI एजेंट गिरफ्तार

Punjab Police : पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित ISI नेटवर्क से जुड़े दो आरोपियों, साजन मसीह (पठानकोट) और मनीष बेदी (अमृतसर), को मुंबई से गिरफ्तार किया है।

DGP की अपराधियों को कड़ी चेतावनी

जांच में पता चला है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित ISI हैंडलर हरविंदर रिंदा और अमेरिका स्थित हैप्पी पासीया से जुड़े थे। ये लोग हथियारों की सप्लाई, हत्याओं और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। DGP ने कहा कि यह कार्रवाई विदेशों में बैठे अपराधियों के लिए कड़ी चेतावनी है और कानून से बचने वाले किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।

Major crackdown on terrorism and organised crime, two gangster-turned-terrorists arrested.



They were operating from overseas locations, including #Dubai and #Armenia, while attempting to orchestrate criminal and terror activities in #Punjab. pic.twitter.com/Rm2FUwHkWp — DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) December 15, 2025

शेरा पर भी होगी सख्त कार्रवाई

सुरक्षा एजेंसियां इनके तीसरे साथी, कुख्यात गैंगस्टर शमशेर शेरा, जो आर्मेनिया में बैठकर आपराधिक गतिविधियां चला रहा है, पर भी नजर रखे हुए हैं और जल्द बड़ी कार्रवाई की संभावना है।

पहले दुबई में थे सक्रिय

DGP गौरव यादव के अनुसार, दोनों आरोपी पहले दुबई में सक्रिय थे और बाद में आर्मेनिया चले गए। कई देशों में ठिकाना बदलने के बावजूद, पुख्ता खुफिया जानकारी और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से उन्हें विशेष ऑपरेशन के जरिए मुंबई से गिरफ्तार किया गया।

