Karan Panchal15 December 2025 - 1:44 PM
पंजाब में पूर्व कांग्रेस MLA आंवला के घर IT Raid, 12 जगहों पर जांच, रिश्तेदारों से भी पूछताछ

IT Raid : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रमिंदर सिंह आंवला के घर इनकम टैक्स विभाग (IT) की टीम ने छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार, उनकी गुरुहरसहाय स्थित रिहायश समेत लगभग 12 स्थानों पर टीमें जांच कर रही हैं। अधिकारियों ने उनके व्यवसाय और आय से जुड़े दस्तावेज़ मांगे हैं।

रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही टीम

फिरोजपुर जिले के गुरुहरसहाय में टीमें सुबह करीब छह बजे पहुंचीं और जांच जारी है। रमिंदर आंवला इस समय अपने घर पर मौजूद नहीं हैं, इसलिए अधिकारियों ने उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि जांच टीम फरीदाबाद से आई है। अधिकारी घर के अंदर मौजूद सभी जरूरी दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। बिजनेस और आय से जुड़े कागजात खंगाले जा रहे हैं।

2022 में सीट से धोना पड़ा हाथ

रमिंदर सिंह आंवला 2019 में जलालाबाद से विधायक चुने गए थे, जब सुखबीर सिंह बादल सांसद चुने जाने के कारण यह सीट खाली हुई थी। हालांकि, 2022 के चुनाव में वह अपनी सीट हार गए थे।

ये भी पढ़ें- PM नरेंद्र मोदी Jordan के लिए रवाना, तीन देशों की करेंगे यात्रा, कई अहम व्यापारिक समझौते

