PM नरेंद्र मोदी Jordan के लिए रवाना, तीन देशों की करेंगे यात्रा, कई अहम व्यापारिक समझौते

PM Modi Jordan Visit
PM नरेंद्र मोदी जॉर्डन के लिए रवाना, तीन देशों की करेंगे यात्रा, कई अहम व्यापारिक समझौते

PM Modi Jordan Visit : पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरन पीएम मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पहले जॉर्डन (Jordan) जाएंगे। तीनों देशों की यात्रा के दौरान कई व्यापारिक समझौते होंगे। वहीं 18 दिसंबर को पीएम मोदी भारत के लिए रवाना होंगे।

जॉर्डन से भारत के पुराने रिश्ते

बता दें कि मोदी जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय इन्न अल हुसैन के निमंत्रण पर जा रहे हैं। यह यात्रा भारत-जॉर्डन के रिश्तों को और मजबूत करेगा। मोदी 16 दिसंबर को जॉर्डन से इथियोपिया (Ethiopia) जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। भारत-जॉर्डन द्विपक्षीय जुड़ाव को मजबूत करने, आपसी विकास और समृद्धि के लिए सहयोग के नए रास्ते तलाशने और क्षेत्रीय शांति, समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर प्रदान करती है।

18 दिसंबर को पीएम मोदी की वापसी

वहीं यात्रा के दूसरे चरण में, इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री मोदी 16 दिसंबर को इथियोपिया (Ethiopia) की राजकीय यात्रा करेंगे। बता दें कि यह पीएम मोदी (PM Modi) की अफ्रीकी देश की पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर पीएम मोदी 17 और 18 दिसंबर को ओमान का दौरा करेंगे। यह पीएम मोदी की ओमान (Oman) की दूसरी यात्रा होगी। भारत-ओमान सदियों पुराने दोस्ती के बंधन, व्यापार संबंधों और मजबूत संबंधों पर आधारित एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं।

जॉर्डन नो ऑयल देश

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जॉर्डन (Jordan) मिडिल ईस्ट का इकलौता देश है, जिसे ‘नो ऑयल’ देश कहा जाता है। इजराइल, यमन, लेबनान और बहरीन जैसे देशों में भी तेल का उत्पादन लगभग न के बराबर होता है, लेकिन इन देशों में थोड़ा बहुत तेल होने या भविष्य में ज्यादा तेल होने की संभावना है।

इसलिए जॉर्डन में नहीं होता तेल

जॉर्डन (Jordan) का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी और पहाड़ी चट्टानों से बना है, जो समुद्र के नीचे नहीं था, इसलिए यहां तेल बनने की प्रक्रिया नहीं हो पाई। तेल न होने के बावजूद जॉर्डन के पास फॉस्फेट और पोटाश अच्छी मात्रा में है। ये दोनों उर्वरकों में इस्तेमाल होते हैं और जॉर्डन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम हैं।

