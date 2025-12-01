मनोरंजन

BIG BOSS-19 : फिनाले से पहले बड़ा एविक्शन, अशनूर कौर के बाद ये कंटेस्टेंट घर से बेघर, देखें टॉप 6 कंटेस्टेंटस की लिस्ट

Karan Panchal1 December 2025 - 12:59 PM
1 minute read
BIG BOSS-19
BIG BOSS-19 : बिग बॉस के फिनाले में अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है। इस हफ्ते घर से 2 कंटेस्टेंट बेघर हो गए हैं। घर में वॉयलेंस करने के कारण सलमान खान ने अशनूर को फटकार लगाते हुए घर से आउट कर दिया है।

अशनूर कौर का एविक्शन

बता दें की, टिकट टू फिनाले टास्क में अशनूर कौर ने तान्या मित्तल पर जान बूझकर लकड़ी के तख्ते से हिट कर दिया था, बिग बॉस के घर में वॉयलेंस को सबसे बड़े नियम का उल्लंघन करना माना गया है। इसलिए अशनूर की शो से विदाई हो गई।

शहबाज बदेशा हुए एविक्ट

इस हफ्ते डबल एविक्शन के चलते घर वालों के साथ दर्शकों को भी बड़ा झटका लगा है। शो में मराठी एडिशन को प्रमोट करने आए रितेश देशमुख ने शहबाज के एविक्शन की घोषणा की। सलमान और रितेश ने घर वालों से कहा की उन्हें एक सरप्राइज का सामना करना पड़ेगा।

जिसके बाद सभी कंटस्टेंट से पूछा गया की कौन बेघर हो सकता है। जिसमें फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल ने शहबाज वहीं गौरव खन्ना और अमाल मलिक ने मालती चाहर का नाम लिया है। हालांकि, इसकी अनाउंसमेंट सलमान खान वीकेंड के वार में करेंगे।

शहनाज गिल ने किया जोरदार स्वागत

शो में वाइल्डकार्ड बन कर शहबाज ने एंट्री ली थी, शो से बाहर आते ही उनकी बहन शहनाज गिल ने उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनके फैंस ने भावुक पोस्ट लिखे और बिग बॉस से जल्द बाहर होने पर निराशा जताई।

कौन हैं टॉप 6 कंटेस्टेंटस

बिग बॉस के लास्ट वीक में टॉप 6 कंटेस्टेंटस के नाम सामने इस प्रकार हैं- गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, मालती चाहर हैं।

