Delhi Car Blast Case : दिल्ली कार ब्लास्ट केस में NIA और सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी और आतंकियों की हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम आतंकी डॉ. शाहीन के लखनऊ स्थित आवास पर जांच पड़ताल के लिए पहुंची है। ATS की टीम भी मौजूद है। आतंकवादी डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज के घर टीम ने तलाशी अभियान चलाया।

कई अहम दस्तावेज़ किए जब्त

डॉ. शाहीन का घर लखनऊ में लालबाग के खंदारी बाजार में है। यहां उसके पिता सईद अंसारी रहते हैं। कार्रवाई के दौरान शाहीन के पिता और भाई सुएब से पूछताछ की गई। बता दें कि कैसरबाग के खंडारी बाजार और लालबाग, मारियांव इलाके में स्थित उनके घरों में सर्च ऑपरेशन किया गया- इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, दस्तावेज और मोबाइल फोन कब्जे में लिए गए।

क्या बोले शाहीन के पिता

जम्मू-कश्मीर पुलिस (JK) और ATS ने 11 नवंबर को जांच की थी। उसके बाद शाहीन के पिता ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। शाहीन के पिता का कहना था कि बेटी ऐसा कुछ कर रही है इस पर विश्वास नहीं हो रहा। अब 20 दिन बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भी जांच के लिए पहुंची है।

ये भी पढ़ें- PM Modi ने विपक्ष को घेरा, कहा- हार पचा नहीं पातीं पार्टियां, सदन में ड्रामा नहीं

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप