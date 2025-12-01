राष्ट्रीय

PM Modi ने संसद सत्र से पहले विपक्ष को घेरा, कहा- हार पचा नहीं पातीं पार्टियां, सदन में ड्रामा नहीं

Karan Panchal1 December 2025 - 11:36 AM
1 minute read
Winter Session 2025
PM Modi ने संसद सत्र से पहले विपक्ष को घेरा, कहा- हार पचा नहीं पातीं पार्टियां, सदन में ड्रामा नहीं

Winter Session 2025 : संसद का मानसून सेशन आज सोमवार से शुरू हो गया है। सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 10 मिनट मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि भारत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र परिणाम दे सकता है। इसलिए यह सत्र देश को विकसित बनाने के प्रयासों को और मजबूत करने का मौका है।

बहस हो, काम हो- ड्रामा नहीं

पीएम ने कहा कि विपक्ष चुनाव हारने की निराशा से बाहर निकले और मजबूत मुद्दों पर चर्चा करे। यह सत्र किसी की हार-जीत का मैदान नहीं होना चाहिए। नई पीढ़ी के सांसदों को अनुभवी नेताओं से सीखने का मौका मिलना चाहिए। यहां बहस हो, काम हो- ड्रामा नहीं।

सिगरेट पान जैसे उत्पाद हो सकते हैं महंगे

केंद्र सरकार गुटखा, पान मसाला और सिगरेट जैसे उत्पादों के दाम बढ़ा सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2025 तक चलेगा। इस दौरान सरकार कई अहम बिल पेश करेगी। 19 दिनों के दौरान 15 बैठकें होंगी। जिसमें 13 विधेयक पेश किए जाएंगे, इसमें आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हैं।

इन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष

सत्र के पहले दिन से ही हंगामा होने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष SIR, आंतरिक सुरक्षा और लेबर कोड पर चर्चा चाहता है। वहीं सरकार चाहती है कि वंदे मातरम् पर बहस हो।

शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। कुल 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी और इस दौरान एटॉमिक एनर्जी बिल सहित 10 नए बिल पेश किए जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें- भारत के पास कितना सोना, देखें टॉप 10 देशों की लिस्ट, अमेरिका टॉप पर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal1 December 2025 - 11:36 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of BSF स्थापना दिवस: सीमा सुरक्षा बल की वीरता, 2.76 लाख जवानों के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा में समर्पित

BSF स्थापना दिवस: सीमा सुरक्षा बल की वीरता, 2.76 लाख जवानों के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा में समर्पित

1 December 2025 - 12:10 PM
Photo of एलन मस्क ने भारतीय प्रतिभा की तारीफ की, बोले- अमेरिका को भारतीय प्रोफेशनल्स से बड़ी ताकत मिली

एलन मस्क ने भारतीय प्रतिभा की तारीफ की, बोले- अमेरिका को भारतीय प्रोफेशनल्स से बड़ी ताकत मिली

1 December 2025 - 11:04 AM
Photo of संसद का शीतकालीन सत्र आज, सिगरेट-पान मसाला महंगा, 19 दिन 15 बैठकें, विपक्ष उठाएगा ये मुद्दे

संसद का शीतकालीन सत्र आज, सिगरेट-पान मसाला महंगा, 19 दिन 15 बैठकें, विपक्ष उठाएगा ये मुद्दे

1 December 2025 - 10:57 AM
Photo of SIR प्रक्रिया में राहत: पश्चिम बंगाल और केरल में मतदाता फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

SIR प्रक्रिया में राहत: पश्चिम बंगाल और केरल में मतदाता फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

30 November 2025 - 7:35 PM
Photo of सोनागाछी समेत कई रेड-लाइट एरिया में लगेगा विशेष कैंप, SIR के लिए यौनकर्मियों की मदद का उद्देश्य

सोनागाछी समेत कई रेड-लाइट एरिया में लगेगा विशेष कैंप, SIR के लिए यौनकर्मियों की मदद का उद्देश्य

30 November 2025 - 6:39 PM
Photo of भारत के पास कितना सोना, देखें टॉप 10 देशों की लिस्ट, अमेरिका टॉप पर

भारत के पास कितना सोना, देखें टॉप 10 देशों की लिस्ट, अमेरिका टॉप पर

30 November 2025 - 6:08 PM
Photo of ISI से जुड़े तीन आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली-एनसीआर को दहलाने की थी तैयारी

ISI से जुड़े तीन आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली-एनसीआर को दहलाने की थी तैयारी

30 November 2025 - 5:04 PM
Photo of बाबा रामदेव का पतंजलि देसी घी टेस्ट में फेल, कंपनी समेत कारोबारियों पर जुर्माना

बाबा रामदेव का पतंजलि देसी घी टेस्ट में फेल, कंपनी समेत कारोबारियों पर जुर्माना

30 November 2025 - 1:40 PM
Photo of चक्रवाती तूफान ‘दित्वाह’ भारत की तटीय राज्यों की ओर, तमिलनाडु-पुडुचेरी में अलर्ट जारी

चक्रवाती तूफान ‘दित्वाह’ भारत की तटीय राज्यों की ओर, तमिलनाडु-पुडुचेरी में अलर्ट जारी

30 November 2025 - 12:59 PM
Photo of अब बिना सिम नहीं चलेंगे ये Apps, 6 घंटे बाद बंद हो जाएगा App, आदेश जारी

अब बिना सिम नहीं चलेंगे ये Apps, 6 घंटे बाद बंद हो जाएगा App, आदेश जारी

30 November 2025 - 12:42 PM
Back to top button