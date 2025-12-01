Winter Session 2025 : संसद का मानसून सेशन आज सोमवार से शुरू हो गया है। सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 10 मिनट मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि भारत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र परिणाम दे सकता है। इसलिए यह सत्र देश को विकसित बनाने के प्रयासों को और मजबूत करने का मौका है।

बहस हो, काम हो- ड्रामा नहीं

पीएम ने कहा कि विपक्ष चुनाव हारने की निराशा से बाहर निकले और मजबूत मुद्दों पर चर्चा करे। यह सत्र किसी की हार-जीत का मैदान नहीं होना चाहिए। नई पीढ़ी के सांसदों को अनुभवी नेताओं से सीखने का मौका मिलना चाहिए। यहां बहस हो, काम हो- ड्रामा नहीं।

#ParliamentWinterSession | Delhi: PM Narendra Modi says, "…I urge all parties that the winter session should not become a battlefield for frustration caused by defeat, or an arena for arrogance after victory. As public representatives, we should handle the responsibility and… pic.twitter.com/k4uYlb6qij — ANI (@ANI) December 1, 2025

सिगरेट पान जैसे उत्पाद हो सकते हैं महंगे

केंद्र सरकार गुटखा, पान मसाला और सिगरेट जैसे उत्पादों के दाम बढ़ा सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2025 तक चलेगा। इस दौरान सरकार कई अहम बिल पेश करेगी। 19 दिनों के दौरान 15 बैठकें होंगी। जिसमें 13 विधेयक पेश किए जाएंगे, इसमें आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हैं।

इन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष

सत्र के पहले दिन से ही हंगामा होने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष SIR, आंतरिक सुरक्षा और लेबर कोड पर चर्चा चाहता है। वहीं सरकार चाहती है कि वंदे मातरम् पर बहस हो।

शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। कुल 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी और इस दौरान एटॉमिक एनर्जी बिल सहित 10 नए बिल पेश किए जा सकते हैं।

