भारत के पास कितना सोना, देखें टॉप 10 देशों की लिस्ट, अमेरिका टॉप पर

India Gold : सोना हमेशा से धन और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। पुराने समय से लेकर आज के डिजिटल दौर तक सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही कारण है कि दुनिया के ज्यादातर देश अपने पास बड़ा सोने का भंडार रखते हैं।

ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि सितंबर 2025 तक अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 8133 टन सोना है, इसी वजह से वह नंबर-1 पर है। इटली, फ्रांस, रूस और चीन भी बड़ी मात्रा में सोना रखते हैं।

टॉप 10 देशों की लिस्ट-

अमेरिका (USA) 8,133 टन जर्मनी (Germany) 3,350 टन इटली (Italy) 2,452 टन फ्रांस (France) 2,437 टन रूस (Russia) 2,330 टन चीन (China) 2,304 टन स्विट्जरलैंड (Switzerland) 1,040 टन भारत (India) 880 टन जापान (Japan) 846 टन नीदरलैंड्स (Netherlands) 612 टन

भारत के पास इस समय 880 टन सोना है, जो भारत के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा है, और वह इस सूची में आठवें स्थान पर आता है।

