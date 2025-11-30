राष्ट्रीय

भारत के पास कितना सोना, देखें टॉप 10 देशों की लिस्ट, अमेरिका टॉप पर

Karan Panchal30 November 2025 - 6:08 PM
1 minute read
India Gold
भारत के पास कितना सोना, देखें टॉप 10 देशों की लिस्ट, अमेरिका टॉप पर

India Gold : सोना हमेशा से धन और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। पुराने समय से लेकर आज के डिजिटल दौर तक सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही कारण है कि दुनिया के ज्यादातर देश अपने पास बड़ा सोने का भंडार रखते हैं।

ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि सितंबर 2025 तक अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 8133 टन सोना है, इसी वजह से वह नंबर-1 पर है। इटली, फ्रांस, रूस और चीन भी बड़ी मात्रा में सोना रखते हैं।

टॉप 10 देशों की लिस्ट-

  1. अमेरिका (USA) 8,133 टन
  2. जर्मनी (Germany) 3,350 टन
  3. इटली (Italy) 2,452 टन
  4. फ्रांस (France) 2,437 टन
  5. रूस (Russia) 2,330 टन
  6. चीन (China) 2,304 टन
  7. स्विट्जरलैंड (Switzerland) 1,040 टन
  8. भारत (India) 880 टन
  9. जापान (Japan) 846 टन
  10. नीदरलैंड्स (Netherlands) 612 टन

भारत के पास इस समय 880 टन सोना है, जो भारत के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा है, और वह इस सूची में आठवें स्थान पर आता है।

ये भी पढ़ें- ISI से जुड़े तीन आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली-एनसीआर को दहलाने की थी तैयारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal30 November 2025 - 6:08 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of SIR प्रक्रिया में राहत: पश्चिम बंगाल और केरल में मतदाता फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

SIR प्रक्रिया में राहत: पश्चिम बंगाल और केरल में मतदाता फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

30 November 2025 - 7:35 PM
Photo of सोनागाछी समेत कई रेड-लाइट एरिया में लगेगा विशेष कैंप, SIR के लिए यौनकर्मियों की मदद का उद्देश्य

सोनागाछी समेत कई रेड-लाइट एरिया में लगेगा विशेष कैंप, SIR के लिए यौनकर्मियों की मदद का उद्देश्य

30 November 2025 - 6:39 PM
Photo of ISI से जुड़े तीन आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली-एनसीआर को दहलाने की थी तैयारी

ISI से जुड़े तीन आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली-एनसीआर को दहलाने की थी तैयारी

30 November 2025 - 5:04 PM
Photo of बाबा रामदेव का पतंजलि देसी घी टेस्ट में फेल, कंपनी समेत कारोबारियों पर जुर्माना

बाबा रामदेव का पतंजलि देसी घी टेस्ट में फेल, कंपनी समेत कारोबारियों पर जुर्माना

30 November 2025 - 1:40 PM
Photo of चक्रवाती तूफान ‘दित्वाह’ भारत की तटीय राज्यों की ओर, तमिलनाडु-पुडुचेरी में अलर्ट जारी

चक्रवाती तूफान ‘दित्वाह’ भारत की तटीय राज्यों की ओर, तमिलनाडु-पुडुचेरी में अलर्ट जारी

30 November 2025 - 12:59 PM
Photo of अब बिना सिम नहीं चलेंगे ये Apps, 6 घंटे बाद बंद हो जाएगा App, आदेश जारी

अब बिना सिम नहीं चलेंगे ये Apps, 6 घंटे बाद बंद हो जाएगा App, आदेश जारी

30 November 2025 - 12:42 PM
Photo of इमरान खान पर बढ़ते सवाल : शशि थरूर ने पाक सरकार की चुप्पी पर जताई गंभीर चिंता

इमरान खान पर बढ़ते सवाल : शशि थरूर ने पाक सरकार की चुप्पी पर जताई गंभीर चिंता

30 November 2025 - 10:59 AM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से जुड़े, NIA ने मस्जिद के इमाम समेत दो को उठाया

दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से जुड़े, NIA ने मस्जिद के इमाम समेत दो को उठाया

29 November 2025 - 6:34 PM
Photo of भारत बना दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर, Operation Sindoor का दुनिया ने माना लोहा

भारत बना दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर, Operation Sindoor का दुनिया ने माना लोहा

29 November 2025 - 5:43 PM
Photo of “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

“सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

29 November 2025 - 2:42 PM
Back to top button