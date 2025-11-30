Delhi NCRक्राइमराष्ट्रीय

ISI से जुड़े तीन आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली-एनसीआर को दहलाने की थी तैयारी

Shanti Kumari30 November 2025 - 5:04 PM
Delhi Blast

Delhi Blast : देश की राजधानी दिल्ली आतंकियों के निशाने पर हमेशा बनी रहती है। हाल ही में आतंकियों ने दिल्ली को अपना निशाना बनाया था। वहीं एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISI से जुड़े खतरनाक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में थे, जो दिल्ल-एनसीआर को दहलाने के की साजिश रच रहे थे।

राजधानी के प्रमुख स्थल थे निशाने पर

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आतंकियों ने दिल्ली के बड़े धार्मिक स्थल और भीड़भाड़ वाले बाजारों को निशाना बनाया था। उनके द्वारा योजना बनाई गई घटनाएं अगर अंजाम पातीं, तो राजधानी में व्यापक स्तर पर भय और आतंक फैल सकता था। यह कार्रवाई पुलिस की सतर्कता और तत्परता का प्रमाण है।

उत्तर भारत के अलग-अलग राज्यों से जुड़े आरोपी

तीनों गिरफ्तार आतंकियों के संबंध उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से हैं। पुलिस फिलहाल इनके नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम की जांच में जुटी हुई है। इस कार्रवाई से संभावित हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

अनमोल बिश्नोई ने भुट्टी से जताया जान का खतरा

बता दें कि इस मॉड्यूल के हैंडलर शहजाद भट्टी का नाम हाल ही में चर्चा में आया था। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने शहजाद भट्टी से अपनी जान को खतरे में बताया और सुरक्षा के लिए एनआईए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अनमोल ने बताया कि भट्टी उसकी हत्या की साजिश रच रहा था। सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा वीडियो भी सामने आया था।

अनमोल ने यह भी कहा कि यह पहली बार नहीं है जब भट्टी का नाम किसी हमले में आया हो। इससे पहले मार्च 2025 में जालंधर में हुए ग्रेनेड हमले में भी भट्टी का नाम सामने आया था।

पुलिस की तत्परता और सुरक्षा

दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और आतंकियों की किसी भी योजना को समय रहते रोकने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है। पुलिस ने कहा कि अब वे इस मॉड्यूल के पूरे नेटवर्क को खंगालने में लगे हुए हैं ताकि भविष्य में किसी भी खतरे से निपटा जा सके।

10 नवंबर को हुआ था दिल्ली ब्लास्ट

गौरतलब है कि हाल ही में 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में लगभग 15 लोगों ने जान गंवा दी थी। वहीं करीब 25 लोग घायल हो गए थे। इस हमले के बाद से ही जांच एजेंसियां मामले की छानबीन में लगी हुई है। इसके साथ ही संभावित हमलों से बचने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार निगाहें चौकन्नी रख रही है।  

