राष्ट्रीय

अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी का भारत दौरा, काबुल में दूतावास फिर से खुलेगा, सहयोग से क्षेत्रीय शांति संभव

Ajay Yadav10 October 2025 - 5:07 PM
1 minute read
Delhi News :
अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी का भारत दौरा, काबुल में दूतावास फिर से खुलेगा, सहयोग से क्षेत्रीय शांति संभव

फटाफट पढ़ें

  • अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी भारत आए
  • जयशंकर ने संप्रभुता और अखंडता पर जोर
  • भारत काबुल में दूतावास खोलेगा
  • मुत्तकी ने भारत के सहयोग की सराहना
  • भारत-अफगान सहयोग से शांति संभव

Delhi News : अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के ऐतिहासिक दौरे पर हैं. शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्तकी के बीच अहम बातचीत हुई. जयशंकर ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए भारत की पूरी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि भारत जल्द ही काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलेगा. बता दें कि चार साल पहले अशरफ गनी के अफगानिस्तान छोड़ने और तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने काबूल का दूतावास बंद कर दिया था. वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं, ऐसे में भारत-अफगानिस्तान निकटता पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है.

मुत्तकी ने भारत के सहयोग की सराहना की

मुत्ताकी ने स्वीकार किया है कि भारत हमेशा अफगान लोगों के साथ खड़ा रहा है और कई क्षेत्रों में मदद की है. अफगानी विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा. भारत ने दूतावास को बंद करने के एक साल बाद काबुल में अस्थायी मिशन शुरू किया था, ताकि व्यापारिक संबंध बनाए रखे जाएं और अफगानिस्तान की जनता को सहायता मिल सके. वर्तमान में काबुल में रूस, ईरान और पाकिस्तान समेत करीब एक दर्जन देशों के दूतावास काम कर रहे हैं, लेकिन तालिबानी शासन को अब तक केवल रूस ने मान्यता दी है.

भारत-अफगान सहयोग से शांति संभव

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि विकास और क्षेत्रीय शांति के लिए भारत-अफगानिस्तान सहयोग जरूरी है. काबुल में भारत के टेक्निकल मिशन को जल्द ही दूतावास में बदल दिया जाएगा. हालांकि कोई समय सीमा नहीं बताई गई है. मुत्तकी भारत के 6 दिवसीय दौरे पर हैं ताकि दोनो देशों के संबंध सुधार और आगे बढ़ाए जा सकें. भारत और अफगानिस्तान के हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन तालिबानी शासन को मान्यता नहीं दी गई है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav10 October 2025 - 5:07 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of मारिया कोरिना माचाडो को नोबेल पीस पुरस्कार 2025, लोकतंत्र और बच्चों की सेवा में योगदान के लिए सम्मानित

मारिया कोरिना माचाडो को नोबेल पीस पुरस्कार 2025, लोकतंत्र और बच्चों की सेवा में योगदान के लिए सम्मानित

10 October 2025 - 4:09 PM
Photo of “गांधीवादी या राष्ट्रविरोधी?” सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से उठे सवाल – क्या सरकार ने लद्दाख की आवाज को कुचल दिया?

“गांधीवादी या राष्ट्रविरोधी?” सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से उठे सवाल – क्या सरकार ने लद्दाख की आवाज को कुचल दिया?

7 October 2025 - 3:04 PM
Photo of एयर इंडिया फ्लाइट AI117 में इमरजेंसी सिस्टम सक्रिय, RAT डिप्लॉय के बाद सुरक्षित लैंडिंग तकनीकी जांच जारी

एयर इंडिया फ्लाइट AI117 में इमरजेंसी सिस्टम सक्रिय, RAT डिप्लॉय के बाद सुरक्षित लैंडिंग तकनीकी जांच जारी

5 October 2025 - 3:14 PM
Photo of गाजा में शांति प्रयासों पर पीएम मोदी ने ट्रंप की सराहना की, कहा- भारत हर कोशिश का समर्थन करेगा

गाजा में शांति प्रयासों पर पीएम मोदी ने ट्रंप की सराहना की, कहा- भारत हर कोशिश का समर्थन करेगा

4 October 2025 - 8:52 AM
Photo of वायुसेना प्रमुख का खुलासा: ऑपरेशन सिंदूर में कई पाकिस्तानी विमान व ठिकाने तबाह, खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रहार संभव

वायुसेना प्रमुख का खुलासा: ऑपरेशन सिंदूर में कई पाकिस्तानी विमान व ठिकाने तबाह, खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रहार संभव

3 October 2025 - 10:33 PM
Photo of भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

2 October 2025 - 8:31 PM
Photo of विजयदशमी पर बोले मोहन भागवत : हिंसक प्रदर्शनों से नहीं मिलता समाधान, पड़ोसी देशों की अस्थिरता पर जताई चिंता

विजयदशमी पर बोले मोहन भागवत : हिंसक प्रदर्शनों से नहीं मिलता समाधान, पड़ोसी देशों की अस्थिरता पर जताई चिंता

2 October 2025 - 12:28 PM
Photo of लाल बहादुर शास्त्री : सादगी और साहस के प्रतीक, ‘जय जवान-जय किसान’ के जनक की जयंती

लाल बहादुर शास्त्री : सादगी और साहस के प्रतीक, ‘जय जवान-जय किसान’ के जनक की जयंती

2 October 2025 - 11:38 AM
Photo of “दशहरा 2025 : शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विशेष उपाय – जानिए बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार कैसे मनाएं”

“दशहरा 2025 : शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विशेष उपाय – जानिए बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार कैसे मनाएं”

2 October 2025 - 8:09 AM
Photo of ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव: अब आधार वेरिफाइड यूजर्स को मिलेगा यह फायदा…

ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव: अब आधार वेरिफाइड यूजर्स को मिलेगा यह फायदा…

1 October 2025 - 8:11 PM
Back to top button