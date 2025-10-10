फटाफट पढ़ें

अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी भारत आए

जयशंकर ने संप्रभुता और अखंडता पर जोर

भारत काबुल में दूतावास खोलेगा

मुत्तकी ने भारत के सहयोग की सराहना

भारत-अफगान सहयोग से शांति संभव

Delhi News : अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के ऐतिहासिक दौरे पर हैं. शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्तकी के बीच अहम बातचीत हुई. जयशंकर ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए भारत की पूरी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि भारत जल्द ही काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलेगा. बता दें कि चार साल पहले अशरफ गनी के अफगानिस्तान छोड़ने और तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने काबूल का दूतावास बंद कर दिया था. वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं, ऐसे में भारत-अफगानिस्तान निकटता पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है.

मुत्तकी ने भारत के सहयोग की सराहना की

मुत्ताकी ने स्वीकार किया है कि भारत हमेशा अफगान लोगों के साथ खड़ा रहा है और कई क्षेत्रों में मदद की है. अफगानी विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा. भारत ने दूतावास को बंद करने के एक साल बाद काबुल में अस्थायी मिशन शुरू किया था, ताकि व्यापारिक संबंध बनाए रखे जाएं और अफगानिस्तान की जनता को सहायता मिल सके. वर्तमान में काबुल में रूस, ईरान और पाकिस्तान समेत करीब एक दर्जन देशों के दूतावास काम कर रहे हैं, लेकिन तालिबानी शासन को अब तक केवल रूस ने मान्यता दी है.

भारत-अफगान सहयोग से शांति संभव

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि विकास और क्षेत्रीय शांति के लिए भारत-अफगानिस्तान सहयोग जरूरी है. काबुल में भारत के टेक्निकल मिशन को जल्द ही दूतावास में बदल दिया जाएगा. हालांकि कोई समय सीमा नहीं बताई गई है. मुत्तकी भारत के 6 दिवसीय दौरे पर हैं ताकि दोनो देशों के संबंध सुधार और आगे बढ़ाए जा सकें. भारत और अफगानिस्तान के हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन तालिबानी शासन को मान्यता नहीं दी गई है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप