सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़का युवा आंदोलन, तीन मंत्रियों का इस्तीफा, हालात बेकाबू

Ajay Yadav9 September 2025 - 1:35 PM
Nepal Gen Z Protest :
  • नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर विरोध जारी
  • तीन मंत्रियों ने प्रदर्शन के बीच दिया इस्तीफा
  • राष्ट्रपति आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा
  • सूचना मंत्री ने सोशल मीडिया बहाल किया
  • भारत ने नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है

Nepal Gen Z Protest : नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है. प्रदर्शनकारियों के दबाव में नेपाल के तीन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है. वहीं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

केपी शर्मा ओली की तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करते हुए लिखा गया है, ‘मैं स्थिति का आकलन करने और एक सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा हूं. इसके लिए मैंने आज शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है. मैं सभी भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें.

राष्ट्रपति के निजी आवास पर कब्जा कर लिया

बता दें कि नेपाल में हालात गंभीर हो गए हैं. प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास पर कब्जा कर लिया है, वहीं सूचना मंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब व्यापक रूप ले चुका है और भ्रष्टाचार सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है.

सूचना मंत्री ने सोशल मीडिया बहाल किया

बढ़ते तनाव के बीच नेपाल के संचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा है कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दोबारा चालू करने का आदेश दे दिया है. इससे पहले सोमवार को प्रदर्शकारियी संसद परिसर में घुस गए थे, जहां उनकी सुरक्षा बलों के साथ तीखी झड़प हुई. हालात काबू में लाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें, आंसू गैस और रबर गोलियों का इस्तेमाल किया.

वहीं, नेपाल में भड़कते आंदोलन को देखते हुए भारत ने भी सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं. नेपाल से सटी भारतीय सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है. नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है. सेना की तैनाती के बावजूद हालात अभी तक काबू में नहीं आ सके हैं.

यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र के उरण में ओएनजीसी प्लांट में आग, बड़ा हादसा टला

