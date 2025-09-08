हाइलाइट्स :-

उरण में ओएनजीसी प्लांट में भीषण आग.

दमकल की त्वरित कार्रवाई, आग काबू में.

सभी कर्मचारी सुरक्षित, कोई हताहत नहीं.

Refinery Fire : महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरण क्षेत्र में सोमवार को ओएनजीसी (ONGC) की एक महत्वपूर्ण तेल और गैस रिफाइनरी में अचानक आग लगने की घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. आग इतनी तीव्र थी कि प्लांट और आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

सूचना मिलते ही सीआईएसएफ और सिडको की फायर ब्रिगेड टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. दमकल की कई गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया. सौभाग्यवश, इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आग लगते ही प्लांट में काम कर रहे कर्मियों और पास में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह संयंत्र केंद्र सरकार की निगरानी में संचालित होता है और देश की ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण परियोजना है. यहां पर न केवल प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की रिफाइनिंग होती है, बल्कि पूरे देश में वितरण का भी कार्य किया जाता है.

हो सकती थी बड़ी त्रासदी

मौके पर दमकल की करीब सात गाड़ियां और आपातकालीन सेवाएं तैनात की गईं थीं, जिन्होंने स्थिति को समय रहते नियंत्रित कर लिया. हालांकि आग किस कारण लगी, इसकी जांच फिलहाल जारी है.

अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया गया होता, तो यह घटना एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती थी. फिलहाल अधिकारियों द्वारा स्थिति की बारीकी से निगरानी की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.

