Other Statesबड़ी ख़बर

महाराष्ट्र के उरण में ओएनजीसी प्लांट में आग, बड़ा हादसा टला

Anup Tiwari8 September 2025 - 8:40 PM
1 minute read
Refinery Fire
ONGC प्लांट में आग (फाइल फोटो)

हाइलाइट्स :-

  • उरण में ओएनजीसी प्लांट में भीषण आग.
  • दमकल की त्वरित कार्रवाई, आग काबू में.
  • सभी कर्मचारी सुरक्षित, कोई हताहत नहीं.

Refinery Fire : महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरण क्षेत्र में सोमवार को ओएनजीसी (ONGC) की एक महत्वपूर्ण तेल और गैस रिफाइनरी में अचानक आग लगने की घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. आग इतनी तीव्र थी कि प्लांट और आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

सूचना मिलते ही सीआईएसएफ और सिडको की फायर ब्रिगेड टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. दमकल की कई गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया. सौभाग्यवश, इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आग लगते ही प्लांट में काम कर रहे कर्मियों और पास में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह संयंत्र केंद्र सरकार की निगरानी में संचालित होता है और देश की ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण परियोजना है. यहां पर न केवल प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की रिफाइनिंग होती है, बल्कि पूरे देश में वितरण का भी कार्य किया जाता है.

हो सकती थी बड़ी त्रासदी

मौके पर दमकल की करीब सात गाड़ियां और आपातकालीन सेवाएं तैनात की गईं थीं, जिन्होंने स्थिति को समय रहते नियंत्रित कर लिया. हालांकि आग किस कारण लगी, इसकी जांच फिलहाल जारी है.

अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया गया होता, तो यह घटना एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती थी. फिलहाल अधिकारियों द्वारा स्थिति की बारीकी से निगरानी की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.

यह भी पढ़ें : वर्दी में बर्थडे, बुलेट पर केक: सतना जेल प्रहरी ने वर्दी में मनाया जन्मदिन, अपराधियों के साथ की शराब पार्टी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari8 September 2025 - 8:40 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of जम्मू-कश्मीर में सेना ने एक आतंकी को किया ढेर, सेब के बाग में मिली लाश, ऑपरेशन अभी भी जारी

जम्मू-कश्मीर में सेना ने एक आतंकी को किया ढेर, सेब के बाग में मिली लाश, ऑपरेशन अभी भी जारी

8 September 2025 - 11:26 AM
Photo of जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, तीन जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, तीन जवान घायल

8 September 2025 - 9:41 AM
Photo of कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर क्यों लगा किसान के अपमान का आरोप? बीजेपी ने उठाए सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर क्यों लगा किसान के अपमान का आरोप? बीजेपी ने उठाए सवाल

8 September 2025 - 7:49 AM
Photo of अखिलेश यादव के बाद सीएम सिद्धारमैया का चालान कटा, 9 महीने में 7वीं बार ट्रैफिक पुलिस का एक्शन

अखिलेश यादव के बाद सीएम सिद्धारमैया का चालान कटा, 9 महीने में 7वीं बार ट्रैफिक पुलिस का एक्शन

7 September 2025 - 1:05 PM
Photo of हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक क्षतिग्रस्त करने पर सियासी विवाद, पुलिस ने दर्ज की FIR

हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक क्षतिग्रस्त करने पर सियासी विवाद, पुलिस ने दर्ज की FIR

7 September 2025 - 8:14 AM
Photo of लालबागचा राजा पंडाल के पास दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आए मासूम, एक की मौत

लालबागचा राजा पंडाल के पास दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आए मासूम, एक की मौत

6 September 2025 - 5:11 PM
Photo of कोच्चि से अबू धाबी जा रही इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, बीच रास्ते से लौटा विमान, 180 से अधिक यात्री थे सवार

कोच्चि से अबू धाबी जा रही इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, बीच रास्ते से लौटा विमान, 180 से अधिक यात्री थे सवार

6 September 2025 - 2:09 PM
Photo of पश्चिम बंगाल में SIR और NRC की अफवाहों से घबराए लोग, डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के लिए उमड़ी भीड़

पश्चिम बंगाल में SIR और NRC की अफवाहों से घबराए लोग, डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के लिए उमड़ी भीड़

5 September 2025 - 11:01 AM
Photo of GST का नया झटका या राहत? अब सिर्फ 2 दरें – जानिए किन चीजों पर टैक्स पूरी तरह खत्म

GST का नया झटका या राहत? अब सिर्फ 2 दरें – जानिए किन चीजों पर टैक्स पूरी तरह खत्म

4 September 2025 - 1:17 PM
Photo of ‘ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं हैं बल्कि…’, PM मोदी हुए भावुक

‘ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं हैं बल्कि…’, PM मोदी हुए भावुक

2 September 2025 - 1:51 PM
Back to top button