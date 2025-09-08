हाइलाइट्स :-

वर्दी में जन्मदिन की पार्टी और शराब का जश्न.

अपराधियों के साथ बुलेट पर केक काटा गया.

प्रहरी पहले भी शराब पीते पकड़ा जा चुका है.

MP News : मध्य प्रदेश में जेल प्रहरियों की दबंगई की घटनाएं बढ़ती जा रही है. दतिया के बाद अब सतना जिले की केंद्रीय जेल विवादों में आ गई है, जहां एक जेल प्रहरी ने वर्दी की गरिमा को ताक पर रखते हुए जन्मदिन की पार्टी फिल्मी अंदाज में मनाई. चौकी क्रमांक 2 पर तैनात प्रहरी संजीव गुर्जर ने जेल परिसर के बाहर बुलेट मोटरसाइकिल पर खड़े होकर ‘राजा स्टाइल’ में केक काटा और शराब की महफिल जमाई. इस दौरान शहर के कुछ कुख्यात अपराधियों की मौजूदगी ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

वर्दी में केक, जाम और बुलेट पर जलवा

बताया जा रहा है कि यह पार्टी 4 सितंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें संजीव गुर्जर वर्दी में नजर आए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में वह बुलेट पर खड़े होकर केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पास ही शराब की बोतलें खुलेआम छलक रही हैं. पूरी पार्टी का माहौल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था.

पहले भी शराब पीते पकड़ा गया था प्रहरी

यह कोई पहली बार नहीं है जब संजीव गुर्जर विवादों में आए हों. कुछ दिन पहले ही 31 अगस्त की रात, उन्हें ड्यूटी के दौरान चौकी में हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के साथ शराब पीते हुए पकड़ा गया था. जेलर श्रीकांत त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और गुर्जर का मेडिकल परीक्षण करवाया था. नशे की पुष्टि होने के बाद उन्हें सख्त चेतावनी भी दी गई थी.

चेतावनी के बाद भी जारी रही मनमानी

चेतावनी के बावजूद प्रहरी संजीव गुर्जर ने अपनी हरकतों में कोई सुधार नहीं किया. बल्कि वर्दी पहनकर सार्वजनिक रूप से पार्टी कर यह साफ कर दिया कि उन्हें न तो अनुशासन की परवाह है, न ही उच्च अधिकारियों की. इस हरकत को लेकर अब जेल प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं.

अपराधियों के साथ संबंधों पर शक

इस घटना ने एक बार फिर यह मुद्दा गरम कर दिया है कि जेल के भीतर प्रहरी और अपराधियों के बीच सांठगांठ किस हद तक बढ़ चुकी है. जो प्रहरी अपराधियों को नियंत्रण में रखने के लिए नियुक्त किए गए हैं, वे ही अब उनके साथ जाम टकराते नजर आ रहे हैं.

क्या कहती हैं जेल अधीक्षक?

जेल अधीक्षक लीना कोष्टा ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अभी हमें इस पार्टी की पूरी जानकारी नहीं मिली है. यदि ऐसा कुछ सामने आता है तो निश्चित ही सख्त कार्रवाई की जाएगी.

