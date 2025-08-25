फटाफट पढ़ें

Om Prakash Rajbhar : ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश पर शासन किया. लेकिन बिहार में गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया.

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने रविवार को बक्सर में कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चारा घोटाले के मामले में कांग्रेस ने ही लालू यादव को जेल भेजवाया था. उस समय लालू-तेजस्वी पानी पी-पीकर कांग्रेस को खूब कोसा था. आज तेजस्वी यादव राहुल गांधी के रथ पर सवार होकर बाजा बजा रहे हैं.

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि “यह वही कांग्रेस है, जिसने लालू यादव को चारा घोटाले में जेल भेजा था. कांग्रेस ने 60 साल तक शासन किया और बिहार में गरीबी, शिक्षा की कमी और बढ़ती बेरोजगारी को नियंत्रित करने के बजाय, उन्होंने इन समस्याओं को और बदतर होने दिया.

कांग्रेस ने 60 साल तक देश को लूटा

ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने देश को 60 साल तक लूटा है, उन्होंने कहा कि अब पिछड़े और दलित वर्ग को यह बताया जा रहा है कि बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने संविधान में सभी को समान अधिकार दिए हैं. साथ ही बिहार की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्होंने शिक्षा और बेरोजगारी पर काम किया होता तो आज यहां यूपी से बच्चे आकर नौकरी नहीं करते. पुलिस में टीचर में हर जगह यूपी के लोग आकर यहां नौकरी ले रहे हैं.

यूपी में शिक्षा को लेकर ज्यादा जागरूकता है

उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लंबे समय तक शासन करने वाले लोगों ने कभी भी बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा और कानून-व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर गंभीरता से काम नहीं किया. नतीजा यह रहा कि बिहार के बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर गए, जबकि अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोग यहां आकर नौकरी ले रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की तूलना में उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर लोगों में अधिक जागरूकता है.

